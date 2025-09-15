El alcalde de La Vila declara ante la Fiscalía como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición

El alcalde de La Vila, Marcos Zaragoza, ha comparecido este lunes ante la Fiscalía en calidad de investigado por presunta prevaricación administrativa, a raíz de las denuncias interpuestas por el nombramiento a dedo de dos inspectores de la Policía Local que no habían superado el examen. En la misma causa también declaró el concejal de Recursos Humanos, Paco Buigues.

El primer edil aseguró para defenderse de la querella que le interpone la Fiscalía y en relación con el procedimiento seguido en la contratación de los inspectores que “no hay cosas raras”.

Los ascensos de los dos inspectores se realizaron ocho días antes de que fuera convocada la bolsa de empleo, que tampoco contemplaban las bases

Sin embargo, según fuentes cercanas al caso advierten de que los ascensos, realizados el 3 de diciembre de 2024 y seguidos ocho días después por la convocatoria de una bolsa de empleo para cubrir esas plazas, podrían acarrear consecuencias judiciales.

A la salida del Juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa, en el que ha estado cerca de dos horas y media, Zaragoza afirmó sentirse “absolutamente tranquilo” y sustentó esta declaración en que “no hay prevaricación ni nada de eso”. Añadió también que ahora sólo esperarán “la decisión de su señoría”.

En esta fase de instrucción estaba citado también el concejal de Recursos Humanos, Paco Buigues, denunciado por los mismos hechos que atañen al alcalde y que se remontan al pasado año.

Denuncia vecinal y policial

La Fiscalía abrió la investigación después de haber recibido la denuncia de una asociación de vecinos, Grupo Vecinal de La Vila (GVV) y otra presentada por parte de un policía local.

Al parecer, y siempre según fuentes cercanas a los denunciantes, el alcalde habría nombrado a dedo en noviembre del año pasado a dos inspectores que habían suspendido la oposición, uno con un 4 y el otro con un 1,4. Además, las bases que regían este concurso no establecían la generación de bolsa de empleo.

Bases recurridas

El 3 de diciembre se publicó la convocatoria para inspector en mejora de empleo, pero un mes y medio después se anulan las bases al admitir el recurso de un opositor, porque no se ajustan a la normativa, tal como había denunciado uno de los policías locales que se ha presentado en el caso.

Este agente efectuó anteriormente un recurso de reposición tras el que el Ayuntamiento habría reconocido que tenía razón, anulando las bases pero sin normalizar la irregularidad cometida con los dos inspectores.

Las irregularidades vendrían dadas porque la convocatoria se publicó después de efectuarse el nombramiento de los dos inspectores y que estos dos policías proceden de una oposición que no aprobaron y cuyas bases no establecían una bolsa de empleo.

En la apertura de diligencias, la Fiscalía Anticorrupción ya había realizado varios requerimientos sobre los citados nombramientos. Ahora el ministerio público tendrá que decidir en base a esta instrucción si hay indicios suficientes para abrir un juicio oral a los querellados.