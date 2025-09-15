Un policía local de La Vila salva a un joven de morir ahogado en la playa Centro

Un agente de la Policía Local de La Vila Joiosa evitó una tragedia el pasado sábado por la tarde en la playa Centro, cuando un joven estuvo a punto de ahogarse en el agua sobre las ocho y media.

El policía circulaba con su motocicleta de servicio por el paseo marítimo cuando fue alertado de que un joven estaba en apuros dentro del agua.

No lo pensó dos veces. El policía no dudó en quitarse la ropa de uniforme, alcanzar la orilla y lanzarse al mar con un flotador tipo “churro”, que cogió por el camino, de los que usan habitualmente los niños para aprender a nadar.

Gran envergadura

Al llegar junto al joven, tuvo que maniobrar de manera intensa para poder mantenerlo a flote ya que la persona atendida era de gran envergadura. Tras unos minutos manejando con el socorrido hombre y ya, estabilizado, lo pudo arrastrar fuera del agua sano y salvo.

Ya desde la orilla, el policía comunicó con los servicios sanitarios para que revisaran la situación física del joven y tras las pruebas protocolarias confirmaron que su estado no revestía gravedad, gracias a la rápida intervención del agente.

Volver a nacer

No sabemos si hubo aplausos, si los bañistas le vitorearon por la tensión acumulada en esos minutos, sólo nos queda la seguridad de que el joven volvió a nacer el 13 de septiembre en un certero bautismo de mar instruido por un policía local.