El PSOE acusa al alcalde de Benidorm de ocultar datos sobre la ‘incentivación hotelera’, apoyándose en un escrito del Síndic

Un nuevo episodio de ida y vuelta entre PP y PSOE alrededor de la información sobre la incentivación hotelera que tiene pendiente a seis hoteles sin pagar las compensaciones al municipio por aumentar su edificabilidad.

Esta vez el grupo socialista ha requerido del Síndic de Greuges para acusar al gobierno municipal popular de falta de información sobre este asunto. Los populares han contestado ya asegurando que mandaron la documentación y argumentando que los ediles socialistas no abren las comunicaciones electrónicas.

Opacidad

El síndico contestó a la queja de los socialistas sobre la “opacidad” en torno al asunto de la “incentivación hotelera” en una resolución que confirma que “el Ayuntamiento no remitió a esta institución el informe requerido incumpliéndose el plazo legal máximo de un mes,” señala la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Cristina Escoda.

La edil socialista recuerda que si el Consistorio se niega a colaborar “se hará constar en los informes anuales, especiales y extraordinarios que emita el Síndic de Greuges ante las Cortes Valencianas”.

La argumentación del PP a esta acusación ha sido muy distinta, asegurando que la Sindicatura de Greuges ya dispone de toda esta información, junto a toda la documentación que demuestra que el gobierno local respondió a los socialistas en “tiempo y forma”, tanto de manera verbal en comisión como por sede electrónica.

La portavoz popular, Lourdes Caselles ha explicado que los socialistas preguntaron por registro electrónico el pasado 6 de junio sobre distintas cuestiones relacionadas con este asunto y que tan “solo cinco días después, el 11 de junio, desde el gobierno local se les respondió, a través de la sede electrónica”.

“En el caso que nos ocupa, los concejales del PSOE, en concreto la señora Cristina Escoda, que es a quien se respondió, no tuvieron tiempo en diez días para abrir el documento, que la plataforma dio por rechazado el día 21 de junio”, ha manifestado la portavoz del gobierno.

Los hechos sobre el premio hotelero se remontan a 2001, cuando se aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, con el beneplácito de la Conselleria de Urbanismo, que permitía a los hoteles de cuatro y cinco estrellas aumentar su edificabilidad en un 40%, sin que computara como incremento.

A cambio, los establecimientos debían compensar al Ayuntamiento con la cesión de suelo público o la cantidad económica que se estableciera.

Después de todos estos años en los que sólo el hotel Deloix ha cumplido con la legalidad, el Tribunal de Cuentas abrió una investigación al Ayuntamiento de Benidorm a instancias del portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo. Hace unos días el equipo de gobierno aseguró que el proceso está en marcha, con hoteles presentando documentos y que habrá compensación económica de todos los hoteles.