Altea formará a los policías locales de la Comunidad Valenciana sobre la violencia de género

Con la presencia del magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro como ponente estrella, las concejalías de Igualdad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Altea han organizado un curso de formación en materia de violencia de género dirigido a los agentes de la Policía Local de Altea y la Comunidad Valenciana.

El curso, homologado por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública, se realizará entre los días 13 y 17 de octubre en el Centro Social de Altea, y el mismo “se centrará en la especialización penal y procesal referente a la violencia de género, y en cómo los agentes han de llevar a cabo las medidas de protección integral contra la violencia de género a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén)”, según ha anunciado el concejal de Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez.

En la presentación del curso han comparecido también la concejala de Igualdad, Anna Lanuza; la técnico municipal de Igualdad, Nati García; el jefe de la Policía Local de Altea, Vicent Soler, y el agente local Rafa Becerril, del Grupo Astrea. Deo Sánchez ha indicado que el magistrado Vicente Magro “explicará las últimas novedades jurisprudenciales en materia de violencia de género”, y ha añadido que el curso también será impartido por el brigada de la Guardia Civil Juan Antonio Jover.

Por su parte, Anna Lanuza ha señalado que “el curso formativo está financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con 19.779 euros, un dinero que la Concejalía de Igualdad pone a disposición de los profesionales que actúan en el campo de la gestión y atención a las víctimas de violencia de género”. La edil ha indicado que con la organización de este curso “se pretende evitar la revictimización de las mujeres maltratadas, garantizándoles la atención integral a la que tiene derecho y sobre todo para poder trabajar estrechamente con la policía frente a casos de violencia contra las mujeres, además de cumplir con el III Plan de Igualdad Municipal”. En este sentido, la concejala de Igualdad ha agradecido la labor de la Policía Local de Altea “y su disposición continua a llevar a cabo acciones como ésta que demuestra su interés real y concienciación con la violencia contra las mujeres”.

Por otro lado, el concejal de Seguridad Ciudadana ha manifestado que la Policía Local de Altea “cuenta con un grupo especial, denominado Astrea, compuesto por tres agentes que se dedican a realizar el seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género que residen en el municipio, además de prestar un servicio asistencial en coordinación con el departamento de Igualdad y los servicios sanitarios y judiciales junto a los técnicos de Servicios Sociales”.

Ochenta y una mujeres víctimas de violencia de género en Altea

Durante la comparecencia, el policía local Rafa Becerril, miembro del grupo Astrea, ha resaltado la importancia de la coordinación entre los departamentos municipales de Servicios Sociales y la Policía Local y ha desvelado que actualmente “tenemos 81 víctimas de violencia de género asignadas a la unidad. De ellas, un 40 por ciento son de nacionalidad española con una edad media que ronda entre los 30 y los 45 años”. Al respecto, Becerril ha indicado que más de la mitad de las víctimas “están en esa franja de edad, y el colectivo sudamericano también está muy presente dentro de la violencia de género, aquí en Altea”.

Deo Sánchez ha explicado que el nombre Astrea de la unidad “hace referencia a la diosa de la justicia divina de la mitología griega, figura venerada por su imparcialidad y equidad representada como una joven virgen que porta una balanza en una mano y una espada en la otra, y que es símbolo de equidad, firmeza y protección. Premisas que se reflejan en los objetivos del grupo Astrea, y que no son otros que estar al lado de quienes más lo necesitan, garantizar su seguridad y acompañarlas en el proceso de recuperación, con cercanía, con formación y con compromiso”.

Para Vicente Soler, jefe de la Policía Local de Altea, “este curso está muy enfocado y es muy práctico porque nos ayuda a ver que aquellas intervenciones que realizamos en la calle tienen luego un resultado en las sentencias de los jueces. Nosotros apreciamos que tanto los jueces como nosotros estemos en sintonía”, ha apostillado.

Mientras que la técnico Nati García ha explicado que en la unidad de Igualdad “trabajamos para formar y dar a las mujeres víctimas de violencia de género la mejor atención posible, que es poner recursos en la lucha contra esta violencia. Y uno de estos recursos, es la formación de todos los agentes implicados”.

Evitar la segunda victimización

El policía Becerril ha indicado que los niveles de riesgo “se marcan por información que adquirimos de las víctimas y que aportamos al sistema VioGén, que es quien determina el nivel y marca las acciones de prevención de cara a posibles futuras agresiones con respecto al autor”, de tal manera que en los últimos años “se ha depurado mucho el sistema para que nosotros podamos realizar un trabajo más efectivo con ellas y, sobre todo, evitar la segunda victimización porque es importante que la víctima sepa que está protegida por la policía, pero que no es un sistema de acoso a ella”.

Finalmente, Becerril ha explicado que “trabajamos junto con la Guardia Civil y somos fiscalizados por la Comandancia de Calpe y la Capitanía de Altea, que nos ceden la custodia y la valoración de las víctimas de los niveles medio y bajo. El 95 por ciento de las víctimas de Altea las lleva la Policía Local, mientras que la Guardia Civil lleva y fiscaliza las víctimas de nivel alto y extremo, pero trabajamos muy bien de forma coordinada. Tenemos una relación con los compañeros que facilita el trabajo y hacemos un traspaso de personas tanto de nosotros a ellos, como de ellos a nosotros”, ha concluido.