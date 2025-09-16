El Ayuntamiento de La Nucia obtiene 12 adosados que destinará para viviendas de jóvenes

La oferta inmobiliaria es fruto de un convenio firmado por el Ayuntamiento de La Nucia con “Promontoria Coliseum Real Estate S.L.U.” dando cumplimiento a la declaración de utilidad pública de las viviendas.

Los adosados están situados en la calle Serra Grossa de la urbanización La Colina y es el primer grupo de pisos que se ponen a la venta para hacer más asequible el acceso a la primera vivienda de los jóvenes nucieros.

Dos y tres habitaciones

Estas 12 viviendas están tasadas oficialmente por un valor en torno a los 2 millones de euros. Son adosados de dos y tres habitaciones, con dos baños y una superficie de 90 a 125 metros cuadrados. Disponen de jardín y plaza de aparcamiento subterránea con trasteros y están ubicados en una zona residencial que cuenta con una piscina comunitaria y unas excelentes vistas a la Bahía de Altea, Benidorm y Calpe.

Una vez pasen estas 12 Viviendas de Protección Pública (VPP) al Patrimonio Municipal de Suelo, el Ayuntamiento de La Nucía “estudiará las fórmulas de ponerlos a venta, para garantizar el acceso de los jóvenes nucieros a la vivienda”, señaló el alcalde del municipio Bernabé Cano.

El alcalde y Clara Arcas, gerente de promociones de “Promontoria Coliseum” han firmado este martes ante notaría la cesión de las 12 viviendas en cumplimiento con el convenio urbanístico por parte de la promotora al Ayuntamiento de La Nucía.

200 viviendas VPO

Según el primer edil este es el primer paso de los varios que se darán para facilitar acceder a los nucieros a una vivienda digna.

En esta legislatura el Ayuntamiento de La Nucía tiene en proyecto poner en marcha 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO), de las que estas 12 serían las primeras durante los próximos 2 años. Y con un objetivo principal de destinarlas a los más jóvenes, según adelantó Cano.