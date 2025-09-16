“No me lo pensé: había alguien que se ahogaba y tenía que sacarlo, pero en un momento creí que no salíamos”

Sobre las 19:30 del pasado sábado, la central de la Policía Local de La Vila recibió una llamada de auxilio. Un joven se estaba ahogando en la playa Centro. El agente Juan Miguel Sandoval, que se encontraba patrullando por la zona, no dudó en responder al aviso y ver qué ocurría. Lo que no sabía era la dificultad que entrañaba el salvamento que iba a realizar a continuación y en la que casi pierden la vida el salvador y el auxiliado.

Llegado a la playa, el agente ve a decenas de personas que hacían señas de auxilio y a lo lejos, fuera de la zona de señalización de boyas a una cabecita que aparece y desaparece. Lo comunica a la central para que manden una zodiac o una moto de agua pero el tiempo apremia y decide pasar a la acción.

Juan Miguel se despojó de las pesadas botas y deja el cinturón con su arma a un bañista que dijo que era guarda de seguridad y las custodiaría.

Y aquí empieza el angustioso rescate cuando el policía ve que la distancia a salvar es considerable, que va con el flotador churro en una mano y sólo puede nadar con la otra mano a lo que se suma el oleaje que había el sábado en la playa Centro.

“El chico me gritaba que se ahogaba y yo le decía: ¡aguanta!. Cuando llego no me acerco del todo porque si me abraza nos hundíamos los dos así que le doy un extremo del churro para que se agarre y el joven comienza a llorar; yo le grito que no llore y que mueva los pies”.

Joven muy grande

Hay que decir que el joven era de gran envergadura tanto en altura como en peso por lo que el salvamento requirió aún de más pericia. Todo ello unido a la corriente que no dejaba avanzar afectó a Juan Miguel. “Hubo un momento en que pensé que no salíamos de allí y me tuve que parar para tranquilizarme mentalmente y nadando poco a poco fuimos avanzando mientras me decía que le perdonara”. El joven rescatado argumentó que había salido a nadar, pero que la corriente le arrastró y se asustó.

Fueron casi 300 metros de esfuerzo y tensión continua. Cuando faltaban unos 80 metros un bañista se tiró al agua para ayudar y ya pudieron salir del mar.

Y se fue con su moto

La tensión acumulada era tal que sorteando las felicitaciones del público se puso en posición de cuadrupedia para calmarse y rechazó después ir en coche patrulla. Así se fue del lugar de los hechos, en su moto, para que se secara su ropa que chorreaba abundante agua marina después de haber salvado una vida.

Otra intervención

“No me lo pensé”, dice el agente, al que preguntamos si es muy solidario. Nos cuenta que incluso patrullando ha recogido algún gatito recién nacido y lo ha alimentado con leche.

Pero lo más remarcable es cómo ha intervenido en otros casos poniendo en riesgo su integridad física. Ocurrió hace unos años en Murcia capital, en las inmediaciones de la estación de autobuses. Juan Miguel estaba fuera de servicio y se percató de que las personas se arremolinaban alrededor de un “bestiajo” que le daba patadas a una mujer sin atreverse a intermediar. Él se metió, sujetó al hombre y llamó a la policía local de la capital murciana que lo detuvo. Era un delincuente habitual.