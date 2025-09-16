Los Premios "Lorenzo Pardo" distinguen este año la calidad y el esfuerzo en torno al agua en la provincia de Alicante

Viernes, 28 de noviembre en Benidorm. La provincia tiene una cita imprescindible con la celebración de la V edición de los Premios “Lorenzo Pardo”. La entrega de galardones reúne a expertos en temas hídricos que evaluarán y aportarán su experiencia y profesionalidad a una reunión que desde hace cinco años se ha convertido en obligatoria y necesaria.

En esta ocasión los distinguidos son, con premio especial la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA); premio a la trayectoria, por sus 40 años, a la empresa Hidraqua; y el premio individual, al presidente de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Derecha del Segura, José Andújar.

Mayoría de agricultores

Son unas distinciones que en su breve experiencia han relanzado debates que preocupan en la provincia y que recoge testimonios de valedores y conocedores del tema hídrico. El periódico INFORMACIÓN organiza esta jornada junto a la Diputación Provincial de Alicante, con el subtítulo inherente de Premios del Agua.

Desde la asociación se definen como reivindicativos en la defensa de los derechos de los agricultores

El premiado en mención especial es este año ASAJA, una asociación que representa al 90% de agricultores y ganaderos de la provincia de Alicante. El colectivo no se rinde a pleitesías y reconoce y ha defendido en los últimos años su carácter reivindicativo.

Desde la asociación asumen el papel central del agua en el desarrollo económico, social y medioambiental de la provincia, “defendiendo con firmeza los derechos de los agricultores y la sostenibilidad de un sector estratégico para la sociedad”.

Para la organización uno de los hitos más relevantes en esta historia de compromiso ha sido la defensa inquebrantable del Trasvase Tajo-Segura, una “infraestructura vital “que ha permitido “regar cientos de miles de hectáreas y mantener miles de empleos en el campo y en la industria agroalimentaria”.

No obstante, ASAJA Alicante ha liderado numerosas movilizaciones y campañas informativas para garantizar su continuidad.

Este grupo independiente de agricultores fue creado en 1980 y desde entonces amplía objetivos y metas dirigidos a las circunstancias que plantea la escasez del agua y su reparto.

Centro de innovación en Benidorm

El galardón a la trayectoria será en esta ocasión para la empresa Hidraqua, con un proyecto vital de 40 años en la ciudad de Benidorm, donde abrió el primer centro de innovación de la Comunidad Valenciana, Dinapsis, una apuesta por la digitalización en la gestión del agua.

Hidraqua, perteneciente al grupo Veolia, es una empresa del sector del agua y del medio ambiente que desarrolla su actividad (captación, potabilización, distribución, depuración y reutilización) por concesión o empresas mixtas, en 77 municipios de la Comunidad Valenciana.

Desde hace décadas la empresa ha apostado por transformar el tradicional ciclo integral del agua por medio de su sostenibilidad, gracias a la incorporación de “ecoinnovación, ecodiseño y nuevos modos de trabajo encaminados a preservar los recursos naturales basados en el modelo de economía circular”, tal como recuerdan desde la mercantil.

José Andújar, agricultor

Y el premio individual será para José Andújar, agricultor, regante y presidente de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Derecha del Segura, uno de los líderes de la batalla contra el cierre del trasvase Tajo-Segura. Andújar considera que esta conducción que trae el agua a la provincia, ha sido testigo de la lucha de poder por el agua, y por ello ha dedicado su vida a la defensa del preciado recurso.