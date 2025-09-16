Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Se espera una semana soleada y con temperaturas cercanas a los 28ºC

El tiempo en la provincia de Alicante: martes con máximas de 32º

O. Casado

O. Casado

Este martes Benidorm tendrá un día despejado con temperaturas estables durante toda la jornada que alcanzarán los 28ºC de máxima con una sensación térmica algo superior.

Para el martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día muy similar al de hoy con termómetros estables y sensación térmica en torno a los 29ºC.

