El tiempo en Benidorm para hoy

Este martes Benidorm tendrá un día despejado con temperaturas estables durante toda la jornada que alcanzarán los 28ºC de máxima con una sensación térmica algo superior.

Para el martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día muy similar al de hoy con termómetros estables y sensación térmica en torno a los 29ºC.