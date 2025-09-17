¿Eres autónomo en Benidorm? Así puedes optar a las nuevas ayudas de hasta 1.000 euros

Si estás pensando en poner en marcha un negocio en Benidorm, este puede ser el momento. El Ayuntamiento ha aprobado una nueva remesa de ayudas para autónomos y emprendedores que arrancan su actividad en la ciudad. En esta ocasión se han destinado 13.600 euros, repartidos entre 16 beneficiarios que ya han recibido entre 700 y 1.000 euros para dar el primer paso con su empresa.

Quién puede beneficiarse

Las ayudas están dirigidas a quienes se den de alta como autónomos con domicilio fiscal en Benidorm entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. Además, deben haber iniciado su actividad en ese periodo.

Pueden solicitarlas tanto las personas empadronadas en Benidorm como aquellas que, sin estarlo, tramiten una licencia de apertura en la ciudad. Eso sí, hay requisitos clave:

Estar dados de alta en el censo de obligados tributarios y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos .

. No haber estado de alta en los tres meses previos al inicio de la actividad.

No haber recibido estas ayudas en los dos años anteriores.

Estar al corriente de pagos con Hacienda, la Seguridad Social y el propio Ayuntamiento.

Cuánto dinero se puede recibir

El importe varía según el caso:

700 euros : para emprendedores con domicilio fiscal en Benidorm y empadronados en la ciudad, o bien no empadronados pero que tramiten una licencia de apertura en la localidad.

: para emprendedores con domicilio fiscal en Benidorm y empadronados en la ciudad, o bien no empadronados pero que tramiten una licencia de apertura en la localidad. 1.000 euros: para quienes cumplan las dos condiciones: estar empadronados en Benidorm y haber tramitado la licencia de apertura en el Ayuntamiento.

El paseo de la Carretera, una de las calles comerciales de Benidorm. / David Revenga

Sectores con más presencia

En esta segunda remesa, 10 de los 16 proyectos están vinculados a la hostelería y alimentación. También se han concedido ayudas a negocios de belleza, construcción, transporte y servicios sanitarios. La mitad de los beneficiarios tienen entre 30 y 45 años, un perfil que refleja el impulso de una nueva generación de autónomos en la ciudad.

Cómo solicitarlas

El plazo para pedir la ayuda está abierto hasta el 31 de diciembre de 2025. La solicitud se hace de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Benidorm, donde también se pueden consultar las bases y adjuntar la documentación necesaria.

Más apoyo al emprendimiento

En lo que va de 2025, el Ayuntamiento ya ha repartido 27.600 euros a un total de 30 emprendedores. El año pasado fueron 63 los proyectos respaldados, con una aportación global de 52.500 euros.

La concejal de Empleo y Desarrollo Local, Mónica Gómez, recuerda que quienes tengan dudas sobre cómo dar el salto pueden acudir a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, donde se ofrece asesoría gratuita y apoyo en los trámites.