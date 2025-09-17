Benidorm celebra la Semana Europea de la Movilidad con restricciones al tráfico y transporte gratuito, además de enseñanza a escolares

Con la premisa de concienciar sobre la movilidad urbana y sostenible, Benidorm se ha unido esta semana a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. El Ayuntamiento ha diseñado un programa que incluye enseñanza de la señalética de circulación a los escolares, prácticas en le parque infantil de tráfico o gratuidad durante un día en los viajes de los usuarios en la concesionaria del transporte urbano.

Una de las propuestas más llamativas de la semana es la de “Walk for your city” o “Camina por tu ciudad”. Es un desafío europeo que a través de la descarga de la aplicación por el móvil, “Walk15” cuenta los pasos que realizan caminando los residentes de cada ciudad y a la que pueden unirse todas las personas que lo deseen.

Al finalizar la semana, se premiará a los lugares que más pasos han sumado por esta causa, con la intención de promover no solo una movilidad más sostenible, sino también el bienestar y unos hábitos de vida más saludables.

Uso de los patinetes eléctricos

Este miércoles, en la calle Italia, se desarrollan actividades y juegos con escolares de los colegios públicos Els Tolls y Puig Campana. Los estudiantes contarán con un estand para mostrar todas las señales que pueden encontrar en sus itinerarios escolares, para que las conozcan, las sepan identificar y puedan interactuar con ellas.

El jueves, 18, en el Parque Infantil de Tráfico se desarrollará una actividad sobre el uso seguro de los patinetes eléctricos, dirigida a estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos, en colaboración con la Policía Local.

Ese mismo día, por la tarde, se instalarán castillos hinchables y juegos infantiles en la avenida de l’Ametlla de Mar, entre las 17 y las 20 horas, para que “los más pequeños tengan su espacio, puedan ocupar por un día la vía pública y tener momentos de diversión en espacios que también han de ser para el peatón”

El viernes se celebra el "Día del transporte urbano", con gratuidad para los usuarios de los autobuses de Avanza

El viernes, se celebrará el “Día del Transporte Urbano”, para el cual, en colaboración con la empresa concesionaria del bus, Avanza, se ha acordado la gratuidad en los transbordos para los usuarios de las líneas urbanas.

En este contexto también está previsto presentar una nueva línea, la 26, que utilizará un microbús para cubrir el trayecto del entorno de la avenida de Venezuela, Centro de salud y de Especialidades de Foietes, y sus alrededores.

El sábado, la plaza de SS. MM. los Reyes de España albergará entre las 17 y las 18 horas un mercadillo solidario de bicicletas, donde los ciudadanos podrán traer las bicis para que puedan ser donadas a una ONG que les dará una segunda vida entre personas con necesidades.

El domingo, 21 de septiembre, se desarrollará a partir de las 9 la carrera solidaria “En primera línea”, organizada por la Asociación Cultural de la Policía Local de Benidorm en colaboración con Aspanion (Asociación de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana).

Lunes, día sin coche

Por último, el lunes, se celebra el “Día sin coche”, para el cual se restringirá aún más la circulación en la avenida de la Armada Española, entre las 11 y las 22 horas, quedando el acceso limitado únicamente a vados y transporte público. Y por la tarde también quedará cerrada al tráfico la calle del Alcalde José Such Ortega, donde se instalarán juegos infantiles como colofón a la semana.