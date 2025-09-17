El Centro de Mediación de Benidorm registra solo 33 solicitudes en el primer medio año de funcionamiento

Sólo 33 casos ha tramitado el nuevo Centro de Mediación Social de Benidorm. A primera vista parece una paupérrima cifra, pero hay que añadir algunos factores como son la novedad del servicio o la reciente apertura de la prestación en el barrio de Els Tolls.

La mayoría de las anotaciones corresponden a medidas de regulación de menores para la custodia tras una separación. Es decir, aquello que atañe a la confección de convenios donde se recogen los regímenes de visita o la manutención. En este caso, al tratarse de menores de edad, tiene que haber una ratificación de los términos por parte del Ministerio Fiscal, según informan fuentes municipales.

Fricciones entre vecinos

Otro de los asuntos que ha dado cariz al trabajo del departamento son las fricciones diarias entre vecinos, una práctica muy vigente a la que las comunidades de vecinos se enfrentan de manera frecuente como son las roturas por agua y otros percances como dotar de accesibilidad a zonas comunes.

También se han contabilizado peticiones por derechos de alquiler que surgen por resolución de contratos antes del tiempo estipulado o aumentos del precio a pagar por la vivienda.

Con esta atención muncipal se resta trabajo al sector judicial y se opta por un pacto antes de iniciar un proceso legal

Hasta la fecha se han realizado ocho mediaciones, de las cuales cuatro se han resuelto con acuerdo y cuatro sin acuerdo, mientras que no se ha aceptado la mediación en otros ocho casos por alguna de las partes en conflicto, que han de aceptar esta mediación de manera voluntaria.

En el centro trabajan tres asesores jurídicos del área de Bienestar Social. Las derivaciones a mediación se pueden realizar a través del propio servicio Mediaprop o bien desde el servicio jurídico de la Concejalía de Bienestar Social cuando se detectan casos susceptibles de poder resolverse por esta vía.

La tímida presencia de casos va unida a la cercana aprobación de la Ley de Mediación que promueve este y otros métodos de resolución alternativa de conflictos. Es de destacar que con esta atención municipal se resta trabajo al sector judicial, tan presionado, y se opta por soluciones de pacto antes de iniciar un proceso legal más largo.

“Zona caliente”

Es de resaltar el levantamiento del edificio en una “zona caliente” como la denomina la Asociación Vecinal de Els Tolls, y es que el edificio Playmon F siempre ha sido punto de conflicto en Benidorm. Se da una convivencia de personas integradas con grupos conflictivos que se dedican a actividades ilegales y que causan un escenario improvisado.

El Centro de Mediación ha querido romper esta dinámica y sambenito de esta parte del barrio, con la intención de normalizar un área que estuvo degradada. Pero antes que la iniciativa municipal la asociación vecinal destaca que un conocido supermercado cooperativa del barrio ya forjó de antemano “la integración de los vecinos”.

Y Centro Social

La percepción de la asociación en este momento es que el centro está “vacío de contenido” y, a la vez, hacen suya la creación de este edificio “singular” por el trabajo realizado de tanteo de necesidades entre la vecindad años atrás.

El edificio en cuestión también opera como un Centro Social y cuenta con un equipo base propio, acogiendo además los programas específicos para el colectivo LGBTIQ+ y de atención al pueblo gitano. El proyecto se desarrolló dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador (EDUSI), cuyo presupuesto alcanzó los 1.914.770 euros, cofinanciados por Ayuntamiento y Fondos FEDER.