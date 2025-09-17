El Parque Natural de la Serra Gelada celebrará en Altea, Benidorm y L'Alfàs el vigésimo aniversario de su creación

Con motivo de la conmemoración del vigésimo aniversario del Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral, Altea acogerá el próximo miércoles 24 de septiembre una serie de conferencias destinadas a acercar a la ciudadanía el valor geológico, medioambiental y patrimonial de este espacio natural marítimo-terrestre, único en la Comunidad Valenciana, "para que la ciudadanía alteana y los visitantes conozcan de primera mano la riqueza natural y patrimonial de nuestro entorno, así como los retos de futuro para su conservación", según ha señalado el concejal de Medio Ambiente, Jose Orozco.

Además de Altea, Benidorm y L'Alfàs del Pí también serán sedes de diversas actividades que se iniciarán a las 10 de la mañana del día 23 en la playa de Poniente de Benidorm con la liberación de tortugas marinas en su medio natural, organizada por el Ayuntamiento de Benidorm y la Fundació Oceanogràfic. Ese mismo día se iniciará en el Centro Social José LLorca Llinares de Benidorm la I Jornada del Ciclo de Conferencias que comenzará a las 16 horas con la titulada "Tu mar, tu historia, las huellas que dejas. Cómo explicar la Red Natura 2000 a tus clientes", a cargo de Life-A Mar. Posteriormente, a las 19:10 horas será Rafa Barrero, técnico del equipo de coordinación del Plan de Recuperación de la planta Silene hifacensis (planta endémica rupícola que habita en acantilados costeros) en la Comunidad Valenciana ofrecerá la conferencia "Silene d'Ifach, del borde de la extinción a la recuperación de una especie icónica".

Programa en Altea

Durante el día 24, el palacete de Villa Gadea será la sede de la II Jornada del Ciclo de Conferencias con ponentes expertos en medio ambiente y patrimonio natural por la tarde de ese día. Pero antes, a las 9 de la mañana la Cala del Tío Ximo, en Benidorm, acogerá una actividad de retirada de resíduos terrestres y marinos con la colaboración de la Fundación Mundomar, Cruz Roja, y Bomberos de la Marina Baixa.

En Villa Gadea, el geólogo Alfonso Yébenes ofrecerá a las 17 horas una conferencia que, bajo el título "El Parque Natural de Serra Gelada: 225 millones de años de historia geológica", nos hará viajar por el tiempo para entender la formación geológica de este paraje único en el Mediterráneo como es el afloramiento volcánico de Cap Negret.

A Yébenes le relevará el biólogo Joan Piera para ofrecer a las 18:20 horas su ponencia titulada "El jardín de Posidonia en la Bahía de Altea" en donde profundizará sobre la importancia de las praderas de posidonia oceánica, "auténticos pulmones marinos que garantizan la biodiversidad y la salud de nuestras aguas gracias a que produce oxígeno, captura carbono, protege la costa y conforma un hábitat de refugio y zona de crías de peces y moluscos", ha afirmado el edil Orozco. Y a las 19:30 horas habrá actuaciones de restauración y recuperación de hábitats y especies marinas además de una ponencia del técnico del medio marino Vicent Castañer, que explicará los proyectos de conservación y recuperación impulsados en el ámbito marino, con especial atención a la protección de especies amenazadas.

Para el día 25 se ha organizado para las 10:30 horas una visita al Museo Villa Romana de l’Albir (VRA) en colaboración con el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi. Y por la tarde, el Centre Social de l’Albir será sede de la III Jornada del Ciclo de Conferencias que comenzará a las 17 horas con la ponencia "El faro de Punta Albir. Historia y Patrimonio2 a cargo de Carolina Frías Castillejo, técnica de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi.

A las 17:50 horas Carlos Valle dará la conferencia "Posidonia oceanica, un bosque submarino indicador de la calidad ambiental". Y a las 18:40 horas será José Santamaria Reos quien ofrecerá la ponencia "Els dofins de la Serra Gelada".

Visita del entorno litoral en catamarán

Continuando con las actividades, el viernes 26 de septiembre habrá oportunidad de salir a navegar en catamarán desde el Club Náutico de Altea para conocer en una visita guiada el entorno del Parque Natural de la Serra Gelada. Mientras que por la tarde tendrá lugar la IV Jornada del Ciclo de Conferencias en el Centro Social José LLorca Llinares de Benidorm en donde a las 17 horas Francesc Xabier Llorca ofrecerá la ponencia Entre el mar i la terra: els noms dels Parc Natural de la Serra Gelada".

Después, a las 17:50 horas, será Jaime Penades quien dará la conferencia "Taurons i rajades del Parc Natural de la Serra Gelada i zones adjacents". Y a las 18:40 horas, Ximo Pina ofrecerá su ponencia titulada "Recuperació d’un bé patrimonial únic: l’excavació arqueològica de la Torre de les Caletes".

Finalmente, y como colofón de la celebración del del vigésimo aniversario del parque, el sábado 27 habrá de nuevo una visita guiada por el entorno litoral a bordo de un catamarán a motor con salida desde el Club Náutico de Altea a las 10 horas.

Jose Orozco ha apostillado que para asistir a las conferencias "hay que inscribirse previamente", y ha indicado que "toda la información detallada de esta efeméride se puede consultar en la web https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada", además de que las reservas "se pueden solicitar al teléfono 629 321 248 o escribiendo un correo electrónico a serragelada@gva.es".