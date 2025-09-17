Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Se espera una semana soleada y con temperaturas cercanas a los 27ºC

El tiempo en la provincia de Alicante para el miércoles 17 de septiembre

O. Casado

Este miércoles Benidorm tendrá un día despejado con temperaturas estables durante toda la jornada que alcanzarán los 27ºC de máxima con una sensación térmica algo superior.

Para el miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día muy similar al de hoy con termómetros estables y sensación térmica en torno a los 29ºC.

