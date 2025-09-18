Fallece Pepa Narbó, concejala de Altea entre 2003 y 2011, y candidata a la Alcaldía por Bloc Nacionalista Valencià en 2007

La maestra alteana Pepa Narbó Such, que fue concejala del Ayuntamiento de Altea entre los años 2003 y 2007 por el Bloc Valencià Nacionalista, falleció este miércoles a los 72 años de edad tras sufrir una grave enfermedad. En el tanatorio Marina Baixa, de La Vila Joiosa, se velará su cuerpo desde las 18 horas de este jueves hasta momentos antes de su sepelio que tendrá lugar a las 12 horas del viernes en la iglesia de San Francisco, en Altea.

Narbó fue la candidata a la Alcaldía de Altea en 2007, y en esos comicios su partido obtuvo tres concejalas que fueron la llave para desbancar al candidato popular Miguel Ortiz de la Alcaldía después de tres legislaturas gobernando con mayoría absoluta. Con Narbó como lideresa nacionalista, y el apoyo de las tres concejalas del Bloc, se eligió alcalde de Altea al socialista Andrés Ripoll cuya candidatura obtuvo ocho concejales.

Pepa Narbó fue un referente del valencianismo político en Altea durante los años en que ejerció como concejala. En este sentido, el actual alcalde alteano Diego Zaragozí ha señalado que “además de la amistad que me unía con Pepa, por vecindad y por afinidades políticas, ella fue pionera del valencianismo y un referente para nosotros que ha dejado una estela importante en el municipio. Gracias a ella, hoy estamos gobernando aquí. En nuestro grupo de Compromís lamentamos mucho su pérdida. Pepa fue una gran luchadora por las libertades y su labor no caerá en el olvido”, ha apostillado.