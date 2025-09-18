¿Cuál será el Mejor Cóctel 2025? Benidorm busca al ganador

Benidorm vuelve a convertirse en capital de la mixología con la celebración del IV Concurso de Cócteles, uno de los eventos más refrescantes de su calendario gastronómico. Enmarcado dentro de Benidorm Gastronómico 2025, la cita tendrá lugar del 19 al 28 de septiembre, ofreciendo a locales y visitantes la oportunidad de descubrir sorprendentes creaciones en 13 bares y restaurantes de la ciudad.

Durante diez días, cada establecimiento participante presentará dos propuestas únicas: un cóctel con alcohol, disponible por 9 euros, y otro sin alcohol, pensado para todos los públicos, con un precio de 7 euros. Originalidad, sabor y presentación serán los ingredientes principales de una competición que busca premiar al Mejor Cóctel 2025.

El ambiente festivo y mediterráneo que caracteriza a Benidorm se mezcla con la innovación de los bartenders, que despliegan su creatividad en combinaciones de frutas, especias, destilados y presentaciones de lo más llamativas. Es una ocasión perfecta para disfrutar de la ciudad desde otro prisma, brindando con propuestas que fusionan tradición e innovación.

La competición no se queda solo en los bares y terrazas. El pasado jueves 11 de septiembre, el CDT de Benidorm acogió el concurso profesional, en el que un jurado especializado eligió al ganador oficial de esta edición. Un escenario donde la técnica y el arte de la coctelería se ponen a prueba frente a expertos del sector.

El voto del público

Pero el público también tiene un papel protagonista. Durante los días del concurso, cada persona podrá votar por su cóctel favorito y participar en el sorteo de un premio exclusivo: seis vales canjeables por cócteles en cualquiera de los locales participantes. El establecimiento que consiga mayor número de votos se alzará con la Mención Especial del Público 2025, un reconocimiento que refleja la conexión directa entre la creatividad de los bartenders y el paladar de los clientes.

Locales participantes

En esta cuarta edición del Concurso de Cócteles participan algunos de los locales más emblemáticos y variados de Benidorm: Baldo, Camarote Club, D-Vora, Hotel Alameda, Jolly Rogers, La Pinta, La Pinta Beach, La Terrase By Port Hotels, Madeira Centro, Malaspina, Pinocchio Playa, Shija Sabores de los Balcanes y Urban Beach.