La policía retira 450 patinetes de las calles de Benidorm por infringir la Ordenanza de Movilidad
La mitad de ellos han sido achatarrados al tener manipulado el `software´ o por no tener la documentación necesaria para restituirlos
Los estudiantes de IES Pera Maria Orts i Bosch han aprendido este jueves en una charla del Ayuntamiento de Benidorm, las consecuencias directas que pueden tener para sus patinetes conducirlos de manera irregular. De momento, la Policía Local, ya ha retirado durante todo el año 2025 un total de 450 Vehículos de Movilidad Personal (VMP).
La mayoría de ellos sufrían de irregularidades y un total de 200 han tenido que ser achatarrados y destruidos para su posterior reciclaje en un centro autorizado. Estos últimos tenían manipulado su programa informático o “software” por lo que no se podía revertir y, en otros casos, no tenían la documentación necesaria para constatar la compra entre particulares que permitiera restituirlos a sus propietarios.
Modificar el "firmware" del patinete para que tenga más potencia está totalmente prohibido
En el transcurso de la charla la policía ha avisado a los posibles y futuros usuarios de este tipo de vehículos que modificar el “firmware” (un dispositivo que controla los circuitos electrónicos) para aumentar su potencia y velocidad está totalmente prohibido.
Entre las indicaciones también se dio información sobre el proceso de baja del vehículo que supone la posterior descontaminación y reciclaje, un proceso delicado y costoso. Y en consecuencia, modificar un VMP puede suponer su pérdida y la consiguiente sanción administrativa para su propietario.
Seguro, timbre y reflectantes
Durante la acción formativa se ha recordado que los VMP deben estar homologados para poder circular con ellos, disponer de un seguro, timbre y reflectantes; o que los conductores deben de usar obligatoriamente el casco, circular para las zonas destinadas a ello y aparcar el vehículo en los lugares habilitados, entre otras normas.
El concejal de Movilidad, Francis Muñoz también presente en la charla ha señalado que, con esta iniciativa el Ayuntamiento pretende “aumentar la seguridad de los peatones” y que los usuarios de patín lo hagan con seguridad “. “El patín no es un juguete –ha dicho Muñoz-, es un medio de transporte que debe de circular por las vías autorizadas”.
Viernes de transporte gratuito
El acto se ha desarrollado dentro de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) que se celebra durante toda esta semana. El viernes, día 19, se celebra el “Día del Transporte Urbano”, para el cual, en colaboración con la empresa concesionaria del bus, Avanza, se ha firmado un convenio para la gratuidad en los trasbordos de los usuarios.
