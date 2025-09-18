TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros

TM Grupo Inmobiliario presentó en la noche de este jueves su proyecto estrella en Benidorm. La TM Tower de Benidorm se vistió de largo para una presentación ante 400 personas, parte de la sociedad civil local y autonómica. El inicio de construcción del edificio ha tenido ya repercusión mundial y, en consecuencia, la empresa ya tiene 56 unidades prerreservadas antes de la comercialización oficial que se produjo a partir de las 22 horas del jueves.

El lema del holding se incrusta en TM Tower como un proyecto único que marcará un antes y un después en la arquitectura residencial europea y acompaña el carácter de este coloso que no tardará en formar parte del perfil de Benidorm, cuya finalización se prevé para el último cuatrimestre de 2028.

Sólo el primer día se adquirieron 31 viviendas y la última planta se vendió por 2.750.000 euros

El consejero delegado de la empresa torrevejense Pablo Serna explicó la repercusión internacional de este icono del que solo en el primer día se adquirieron 31 viviendas y 40 en dos días. Como nota curiosa, la última planta habitable se vendió por 2.750.000 euros a un empresario alicantino.

Aunque la venta al público en general comenzó este jueves por la noche, el holding siempre acostumbra a realizar una venta privada preferente entre sus clientes, que engloban un total de 30 viviendas adquiridas y que se completó después con las prerreservas.

Así será TM Tower, el rascacielos de 230 metros que cambiará el skyline de Benidorm / INFORMACIÓN

140 millones de euros

Con 230 metros de altura y 64 plantas se convierte en el edificio residencial más alto de Europa y supone una inversión de 140 millones de euros en paralelo a la creación de miles de trabajos directos e indirectos.

Ubicado en la playa de Poniente, TM Tower contará con 260 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios y con más de 10.000 metros cuadrados de zonas comunes como son piscinas climatizadas, gimnasio, sala de cine y áreas deportivas.

A ello se añade un vertiginoso “sky” bar en la planta 63 con un observatorio astronómico avanzado, desarrollado en colaboración con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias Jesús Carnicer (MUDIC).

El tique medio hasta ahora es de un millón de euros, pero aumentará en la venta abierta

Si grandes son las dimensiones también lo son las cifras. Los precios de venta oscilan entre los 500.000 euros y los 3,5 millones de euros, dependiendo claro está del número de habitaciones y la altura. Según la empresa el tique medio hasta ahora es de un millón de euros, pero ese cómputo aumentará a partir de ahora con la venta abierta.

Son unos 8.000 euros por metro cuadrado, lo que supone, según estimación de la compañía, entre un 50% y un 75% menos que el precio del metro cuadrado de otras ciudades con ubicaciones “prime” de rascacielos como Nueva York, Hong Kong o Shangai.

Según el grupo empresarial estos precios están incluso por debajo del precio de metro cuadrado de zonas “prime” de Madrid como el barrio de Salamanca. De hecho ya hay 56 unidades prerreservadas de las que el 40% son de españoles, principalmente empresarios, y de otras seis nacionalidades entre las que destacan polacos, ucranianos y alguna prerreserva de Latinoamérica.

Serna puntualizaba ante los medios de comunicación la progresión que ha vivido la empresa junto a sus clientes en los diez años que llevan construyendo en el Plan Parcial de Poniente, con un total de cinco urbanizaciones a la que se suma ahora este hito urbanístico.

Compradores que repiten

Para el CEO de TM Grupo Inmobiliario se da un crecimiento de los estándares de calidad de sus construcciones aparejada al nivel de su público objetivo y lo muestra el hecho de que de los casi 60 compradores que se contaban hasta el jueves, hay un buen porcentaje de repetidores en la compra de pisos de la compañía.

“Un proyecto especial desde el que se podrá ver el cabo de San Antonio y desde las viviendas del sureste, el agua que rodea el Peñón de Ifach porque las vistas sobrepasarán la mole natural”, expresó Serna que también confesaba que él ya tiene vértigo cuando sube a una planta 20.

Vista general con el "skyline" que cambiará la TM Tower. / INFORMACIÓN

Arquitectura y diseño

El proyecto arquitectónico cuenta con dos estudios de prestigio: BakPak Architects y GEA Architects y está inspirado en la forma orgánica de un coral marino, rindiendo homenaje al Mediterráneo y al ADN internacional de Benidorm.

Desde el punto de vista técnico, TM Tower contará con una estructura de hormigón armado de alta rigidez, validada tras ensayos en túnel de viento en la Universidad Politécnica de Madrid, garantizando seguridad y confort.

Siete ascensores ultrarrápidos

La movilidad vertical se resolverá con siete ascensores ultrarrápidos, capaces de alcanzar los 6 metros por segundo, ofreciendo a los residentes una experiencia propia de las grandes metrópolis.

La cita de este jueves estuvo conducida por la periodista María Fuster y arrancó con un video inspirado en Benidorm y la trayectoria de TM Grupo Inmobiliario seguido de los discursos institucionales de su presidenta, Ángeles Serna, y de su consejero delegado, Pablo Serna. Ambos destacaron la importancia de TM Tower como un símbolo del futuro del Mediterráneo y un hito para la compañía y la internacionalización de la marca España.

“Este hito forma parte del camino que hemos construido en la zona de Poniente durante la última década. Tras proyectos emblemáticos como Sunset Dreams, Sunset Waves, Sunset Cliffs, Sunset Sailors y Eagle Tower, hoy damos un paso más con TM Tower, que emerge como el broche de oro de este skyline y lo convierte en una referencia europea y mundial”, afirmó Pablo Serna en la presentación.

Posteriormente, se proyectó en primicia el vídeo de presentación de TM Tower y Augusto Monte, director comercial y de marketing, compartió los detalles diferenciales del proyecto y dio el pistoletazo de salida al proceso de comercialización.

Espectáculo de drones

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, cerró el bloque institucional subrayando el potencial de la ciudad para atraer inversiones y generar, con ello, empleo y bienestar; al tiempo que destacó que esta nueva torre, como las construidas con anterioridad por TM, enriquecen el urbanismo vertical que es seña de identidad de Benidorm desde hace casi siete décadas. La velada culminó con un cóctel networking frente al mar y un espectáculo de drones que iluminó el cielo de Benidorm, dibujando en movimiento la silueta de TM Tower como anticipo del nuevo icono del skyline de la ciudad.