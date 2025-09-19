Altea implanta un sistema inteligente que detecta el fuego forestal en cuestión de minutos

El Ayuntamiento de Altea ha dado “un paso importante para proteger el patrimonio forestal del municipio con la implantación de un sistema inteligente que permite detectar el fuego en cuestión de minutos y proceder, así, a su control”, según ha anunciado este viernes el concejal de Medio Ambiente, Jose Orozco.

El edil ha indicado que se han invertido 156.000 euros “para instalar en el municipio el sistema de defensa contra incendios SIDEINFO Net Sense que ha desarrollado la empresa de Carcaixent (València), Medi XX GSA”, y ha afirmado que esta inversión “ha sido posible gracias al Plan de Sostenibilidad Turística de Altea en su componente ‘Forest Fire Detection’ que, mediante pequeños sensores ‘olfatea’, incluso, trazas de gases de fuego y hace sonar la alarma antes de que el fuego se propague”.

Orozco ha explicado que “este sistema contra incendios forestales, basado en la creación de cortafuegos verdes mediante riegos prescritos, es una herramienta de defensa activa para zonas de I-UF en las que las edificaciones entran en contacto con el monte. Pues ahí, el fuego desarrollado en esta zona no sólo puede alcanzar las edificaciones, sino que además puede propagarse en el interior de las zonas edificadas, cualquiera que sea la causa de origen”.

Término municipal dividido en nueve zonas

El concejal de Medio Ambiente ha recordado que “con anterioridad hemos estado llevando a cabo acciones para evitar en lo posible los incendios forestales como el pastoreo de las ovejas ‘bombero’ en la sierra a finales de 2024, o los trabajos de limpieza y mejora de la masa forestal en 31.000 metros cuadrados de monte de la sierra Bèrnia efectuados durante el segundo trimestre de este año”.

Demostración del sistema contra incendios forestales adquirido por Altea. / INFORMACIÓN

Ahora, con el sistema SIDEINFO Net Sense, un servicio de inteligencia para poder monitorizar el riesgo de incendios en el término municipal de Altea “se ha dividido el municipio en 9 zonas diferentes, estableciendo un cálculo específico de riesgo de incendios forestales en cada una de ellas”. Para ello, se han implantado “cámaras que detectan humo y fuego, estaciones meteorológicas, sensores de biomasa que nos indican el estado de sequía de la vegetación, y sensores específicos de humo que permiten, mediante la plataforma digital del sistema, simular la propagación de incendio forestal en pocos minutos tanto por la Policía Local como por los técnicos municipales”, ha explicado el edil.

José Orozco ha manifestado que también se ha invertido “en incrementar las capacidades de las unidades locales de policía y protección civil para poder realizar riegos preventivos o defender de manera puntual casas y zonas de riesgo mediante tres elementos SIDEINFO portátiles, que son unos aspersores móviles que pueden impulsar agua en un radio de 30 metros conectándose a piscinas, hidrantes o depósitos de agua cercanos”.

Acción formativa para la Policía Local y Protección Civil

Por otro lado, el concejal ha indicado que este jueves “tuvo lugar una acción formativa con la Policía Local y Protección Civil en la Finca Santa Bárbara para que los agentes y los voluntarios sepan actuar ante un incendio”.

Para ello, “el ingeniero forestal y director de Medi XXI GSA, Ferran Dalmau Rovira, enseñó a manejar los aspersores portátiles y como hidrar y purgar las motobombas para proporcionar agua desde la piscina”. Asimismo, se realizó “un caso práctico de incendio en la Finca Santa Bárbara y qué hacer ante él, además de explicar el funcionamiento de la plataforma de simulación de incendios”, ha apostillado Orozco.

El edil ha concluido señalando que “estas acciones formativas, enmarcadas dentro del Plan de Prevención de Incendios local, son fundamentales para ser eficientes en la respuesta ante una emergencia en la que haya cualquier incidente con el fuego”.