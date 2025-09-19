Anémona, voluntariado en acción contra el cáncer en Benidorm

Son un número mínimo las personas que desconocen a esta asociación que se expande de manera transversal en el tejido benidormense y de la Marina Baixa. Y es que la enfermedad no deja libra a ningún núcleo social y Anémona (Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama y ginecológico de la Marina Baixa) está ahí dando apoyo psicológico, calor humano y tratamientos de refuerzo.

Bajo el lema de “no hay lazo más fuerte que el de compromiso”, estas 600 socias, muchas de las cuales han superado la enfermedad, forman un voluntariado sin resquicios, con un poderoso aguante mental. Están tanto de compañía en el hospital como en los fatales desenlaces donde les necesitan las familias que han pasado por el trance de esos dos tipos de cáncer.

El índice de curación del cáncer de mama está ahora en el 84%; la enfermedad se ha cronificado bastante María Botella — Presidenta de Anémona

Desde su nacimiento en 2002, de la mano de su presidenta, María Botella y de Feli Herce, los tratamientos y las curaciones han avanzado de forma continua. Así lo atestigua Botella con el dato de que el índice de curación en cáncer de mama en este momento “está en el 84 %, indudablemente se ha cronificado bastante la enfermedad, pero queda mucho que avanzar, sobre todo cuando hay diagnóstico con metástasis”.

Fomentar la investigación

Conocedora en primera línea de estas positivas noticias también insiste en la necesidad de fomentar la investigación, uno de los objetivos de la asociación a tenor que desde los gobiernos no se hace suficiente por el colectivo de “investigadores que tenemos que son de los mejores del mundo”. De hecho el trabajo tan intenso de la asociación logra reunir todos los años entre 18.000 y 20.000 euros para esos fines con un récord de 40.000 euros en una ocasión.

En la lista de peticiones, una de las más insistentes es la de poner psicólogos acompañantes a los oncólogos que diagnostican la enfermedad por primera vez a una paciente, un momento durísimo que necesita de ese apoyo inicial.

El desafío actual es superar los 1.600 kilómetros hasta Arousa con ergómetro para el 7 de octubre

Si enorme es la meta por superar o pasar un cáncer no lo son menos los retos que se marcan estas amazonas, que han ocupado páginas de rotativos en varias ciudades españolas y europeas. Con el convencimiento de que el ejercicio físico es prioritario para evitar la recidiva (reaparición), las socias acuden al gimnasio, hacen yoga o pilates o el deporte que les ha hecho mediáticas, el remo.

El desafío que tienen en marcha estos días consiste en remar la distancia de 1.600 kilómetros, que es la que separa por mar Benidorm de la ría de Arousa, a bordo de los ergómetros en tierra. Cada una de las remeras de Anémona hace unos 120 o 130 kilómetros hasta este 7 de octubre.

Pero es que no en vano estas mujeres tienen el récord mundial por ergómetro de mayores de 50 años afectadas por cáncer de mama. El pasado año acometieron 3.600 kilómetros en ergómetro hasta Venecia, entrando triunfales en la ciudad italiana y remando los 31 kilómetros que la separan de Murano y vuelta.”Fue espectacular”, señala Botella.

Celebrar la vida

¿Y por qué estos desafíos? “En primer lugar, por celebrar la vida y también muy importante conseguir la recaudación y estimular para llevar una vida sana por prevención y por tratamiento”. Para las integrantes de Anémona es duro ver desaparecer a personas, compañeras, amigas, “pero también, por otra parte, comprobamos que afortunadamente hay avances tan importantes que permiten que personas que ya no están con nosotros por un tipo de cáncer determinado, en este momento lo hubiesen superado lo que nos alegra y hace pensar que avanzamos”.

Y de eso se trata, de superar retos físicos, vitales y deportivos con voluntad, fiereza, cariño y avances.