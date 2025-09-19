Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas

La Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm (AICO) se muestra muy preocupada por la proliferación de nuevos comercios dirigidos al turismo con venta de productos alimenticios, bebidas y souvenirs. La competencia y el crecimiento imparable que está afectando al comercio establecido ha llevado al sector a solicitar una solución al alcalde para el que ponen de ejemplo la regulación hecha en la ciudad de Bilbao.

Horario nocturno competitivo

Los comerciantes de Benidorm se ven superados por la apertura constante de “comercios turísticos” que se dedican a la venta de productos alimenticios, bebidas y regalos de todo tipo. El comercio establecido no puede competir con estas pequeñas superficies que ofrecen sus productos incluso en horario nocturno y hasta altas horas de la madrugada.

Normalmente, son los “supermarket” o comercios de alimentación dirigidos al turismo, que alquilan espacios a elevados precios y que se extienden por toda la ciudad, según explican desde AICO.

Reducción de ventas

El resultado del balance de ventas que publica el gremio todas las temporadas tampoco les lleva a ser muy optimistas. En el mes de julio, tuvieron una caída entre el 11 y el 30% de las ventas, cifras que se han agravado en agosto, con un receso en un margen del 31 al 50%.

Sea como fuere la asociación ha solicitado a Alcaldía, en una carta registrada en julio en el Ayuntamiento, que se reordenen las aperturas de negocios bajo los criterios de “necesidad y proporcionalidad”, en definitiva poner límite a la incorporación de más locales de venta como los descritos.

Para la agrupación es evidente que estas nuevas tiendas “ensucian la imagen del pequeño sector de la ciudad” y su secretario general, Juanjo Camarasa, vuelve a repetir que “falta voluntad política para potenciar el comercio local”.

Mesa de trabajo restrictiva

AICO le da los deberes hechos al alcalde, Toni Pérez, al ponerle como ejemplo la Ordenanza Local sobre Establecimientos de Hostelería que la ciudad de Bilbao aprobó por unanimidad en 2015. Esta ordenanza fue enviada al concejal de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm, Javier Jordá, pero no obtuvieron respuesta.

Ahora solicitan que se cree de manera urgente una mesa de trabajo para establecer parámetros con la intención de restringir la clase o el número de licencias de apertura de actividades comerciales que puedan perjudicar a las ya existentes. La citada mesa que compondrían representantes municipales, de hostelería y comercio, tomaría la decisión de emitir permisos de apertura si la actividad económica del peticionario fuera de interés general para la comunidad.