Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polop se prepara para vivir las Fiestas en honor a Sant Francesc 2025

El municipio celebrará del 1 al 9 de octubre sus fiestas con un programa que combina tradición, música, actividades infantiles y espectáculos para todas las edades

Presentación del programa de las fiestas patronales Polop.

Presentación del programa de las fiestas patronales Polop. / Información

R. E.

El Ayuntamiento de Polop de la Marina ha presentado oficialmente las Fiestas en honor a Sant Francesc 2025, una cita marcada por la tradición, la convivencia y la devoción que cada año reúnen a vecinos y visitantes en torno a los actos religiosos, culturales y festivos.

El programa, que se extenderá del 1 al 9 de octubre, mantiene viva la esencia de unas fiestas que son reflejo de la identidad polopina, con procesiones solemnes, música popular, danzas tradicionales, actividades para los más pequeños y encuentros que fortalecen los lazos entre peñas, asociaciones y familias del municipio.

Programación de las fiestas patronales 2025 de Polop de la Marina.

Programación de las fiestas patronales 2025 de Polop de la Marina. / Información

Las Fiestas en honor a Sant Francesc son días en los que Polop se transforma en un punto de encuentro, donde se mezclan tradición, música y la ilusión compartida de vecinos y visitantes. Cada rincón del municipio se llena de vida gracias a las peñas, las asociaciones y las collas, que con su implicación mantienen viva la identidad festiva del pueblo.

La programación reúne actos que combinan la cultura popular, la música en la calle, las actividades infantiles y los espectáculos nocturnos, ofreciendo experiencias para todas las edades. Más allá de los eventos concretos, lo que distingue a estas fiestas es la oportunidad de compartir vivencias, reencontrarse con amigos y familias, y reforzar los lazos que hacen de Polop una localidad unida y acogedora.

Durante estos días, las calles y plazas del municipio se llenarán de música, danzas, gastronomía y espectáculos pensados para todas las edades. Los concursos, los tardeos y las verbenas se convierten en momentos de encuentro intergeneracional, donde vecinos y visitantes comparten experiencias y fortalecen el sentimiento de pertenencia al pueblo.

Uno de los momentos más esperados será la pólvora, con el correfoc y la tradicional cordà, que llenarán de luz, ruido y emoción las noches festivas. El Ayuntamiento ha querido agradecer de manera especial la colaboración de la Colla dels Dimonis Polopins y de Amics de la Cordà, cuya participación hace posible que estas tradiciones tan arraigadas sigan formando parte esencial de las fiestas.

La asociación de peñas, con su participación activa, aportan colorido y alegría a cada jornada, mientras que las asociaciones culturales y musicales contribuyen a mantener viva la esencia de estas fiestas, haciendo que cada edición sea única.

El alcalde de Polop, José Luís Susmozas, destacó la importancia de estos días para el municipio:

Las fiestas de Sant Francesc son un reflejo de nuestra identidad como pueblo. Son jornadas de encuentro, de devoción y de celebración, en las que agradecemos la implicación de todas las asociaciones, peñas y vecinos que hacen posible mantener viva esta tradición. Invitamos a todos, polopinos y visitantes, a disfrutar de estos días con ilusión y respeto”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Christian Rodriguez, quiso subrayar el esfuerzo colectivo que hay detrás de la programación:

Cada año las fiestas son posibles gracias al trabajo conjunto de todas las asociaciones de nuestro pueblo y tantas personas que colaboran de forma desinteresada. A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento. Deseamos a nuestro pueblo unas fiestas felices, seguras y llenas de buenos momentos”.

La presentación de las fiestas contó con la presencia del presidente de la Asociación de Peñas del Porrat, Simon Siscar, y el vicepresidente, Ivan Vukusich, quienes acompañaron al consistorio en este acto simbólico de presentación de las fiestas de 2025. Su participación subraya el papel fundamental de las peñas y asociaciones como motor festivo y social en Polop.

Las Fiestas de Sant Francesc son, en definitiva, un espacio de unidad, tradición y participación, donde cada vecino aporta su granito de arena para que el pueblo luzca con más fuerza que nunca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents