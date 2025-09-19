El tiempo en Benidorm para hoy
Se espera un fin de semana con temperaturas estables
Este viernes Benidorm tendrá un día despejado con temperaturas estables durante toda la jornada que alcanzarán los 27ºC de máxima con una sensación térmica algo superior.
Para el sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día muy similar al de hoy con intervalos nubosos durante todo el día y temperaturas estables. Para el domingo los valores se mantendrán sin cambios y el cielo estará cubierto.
