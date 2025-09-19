Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Se espera un fin de semana con temperaturas estables

El tiempo en Alicante: sol y posibles lloviznas por la noche

El tiempo en Alicante: sol y posibles lloviznas por la noche

Este viernes Benidorm tendrá un día despejado con temperaturas estables durante toda la jornada que alcanzarán los 27ºC de máxima con una sensación térmica algo superior.

Para el sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día muy similar al de hoy con intervalos nubosos durante todo el día y temperaturas estables. Para el domingo los valores se mantendrán sin cambios y el cielo estará cubierto.

