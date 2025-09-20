Prisión para la detenida por estrangular a una amiga con un cable de aspirador en Benidorm
La británica de 64 años queda investigada en una causa abierta por un delito de homicidio
El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer detenida por supuestamente estrangular a una amiga con el cable de la aspiradora.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado también de que la detenida, británica de 64 años, queda investigada en una causa abierta por un delito de homicidio.
La mujer fue detenida el pasado jueves por, supuestamente, matar por estrangulamiento con el cable de una aspiradora a una compatriota, de 66, años cuando pasaban unos días en un apartamento de Benidorm.
El crimen ocurrió la noche anterior en un apartamento del barrio del Rincón de Loix, una zona muy frecuentada por los turistas británicos, y fue una tercera visitante del Reino Unido la que llamó al 112 para avisar de que una amiga le había confesado que había matado a otra estrangulándola con el cable de una aspiradora.
