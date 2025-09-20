Rescatan en helicóptero a una senderista lesionada en Finestrat

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha rescatado en helicóptero a una senderista lesionada, que no podía continuar la marcha en la Cova del Cremat, en Finestrat.

Los hechos han ocurrido este sábado y los bomberos han recibido el aviso a las 12.40 horas. Al tener difícil acceso a pie para equipo de rescate, se ha movilizado el Grupo Especial de Rescate en Montaña del CPBA y Helicóptero Alfa-1, ha informado el Consorcio.

Los efectivos han accedido hasta donde estaba la excursionista y han realizado la extracción con grúa. Posteriormente, la han trasladado a la helisuperficie del parque de San Vicente para su traslado hospitalario.