Rescatan en helicóptero a una senderista lesionada en Finestrat

La excursionista no podía continuar la marcha en la Cova del Cremat

Rescatada una senderista lesionada en Finestrat

Rescatada una senderista lesionada en Finestrat

Rescatada una senderista lesionada en Finestrat / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha rescatado en helicóptero a una senderista lesionada, que no podía continuar la marcha en la Cova del Cremat, en Finestrat.

Los hechos han ocurrido este sábado y los bomberos han recibido el aviso a las 12.40 horas. Al tener difícil acceso a pie para equipo de rescate, se ha movilizado el Grupo Especial de Rescate en Montaña del CPBA y Helicóptero Alfa-1, ha informado el Consorcio.

Los efectivos han accedido hasta donde estaba la excursionista y han realizado la extracción con grúa. Posteriormente, la han trasladado a la helisuperficie del parque de San Vicente para su traslado hospitalario.

