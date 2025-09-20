El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm vivirá este sábado una jornada de cielos poco nubosos de principio a fin, lo que dejará un ambiente estable y propicio para disfrutar al aire libre. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas se mantendrán en valores muy parecidos a los de ayer, con mínimas de 21 ºC y máximas de 28 ºC.

La sensación térmica será ligeramente superior, alcanzando los 29 ºC en las horas centrales, aunque la brisa marina contribuirá a suavizar la jornada. A lo largo del día, los registros oscilarán entre los 27 ºC de la mañana, los 26 ºC del mediodía y los 23 ºC en las últimas horas.

El viento soplará flojo, con predominio de la componente este por la mañana en torno a 10 km/h, y quedará prácticamente en calma tanto a mediodía como por la noche.

De cara al domingo, la previsión apunta a un escenario estable sin cambios destacados, con temperaturas similares y un cielo que podría cubrirse parcialmente en algunos momentos e, incluso, traer precipitaciones.