Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

El fin de semana arranca con estabilidad en la costa

Fin de semana caluroso en la provincia de Alicante, con máximas de hasta 30 grados

Fin de semana caluroso en la provincia de Alicante, con máximas de hasta 30 grados

INFORMACIÓNTV

C. Suena

C. Suena

Benidorm vivirá este sábado una jornada de cielos poco nubosos de principio a fin, lo que dejará un ambiente estable y propicio para disfrutar al aire libre. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas se mantendrán en valores muy parecidos a los de ayer, con mínimas de 21 ºC y máximas de 28 ºC.

La sensación térmica será ligeramente superior, alcanzando los 29 ºC en las horas centrales, aunque la brisa marina contribuirá a suavizar la jornada. A lo largo del día, los registros oscilarán entre los 27 ºC de la mañana, los 26 ºC del mediodía y los 23 ºC en las últimas horas.

El viento soplará flojo, con predominio de la componente este por la mañana en torno a 10 km/h, y quedará prácticamente en calma tanto a mediodía como por la noche.

Noticias relacionadas y más

De cara al domingo, la previsión apunta a un escenario estable sin cambios destacados, con temperaturas similares y un cielo que podría cubrirse parcialmente en algunos momentos e, incluso, traer precipitaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros
  2. Una británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
  3. El PSOE rechaza que el alcalde de Benidorm convierta a la ciudad en el refugio de Mazón con la cena de este 12 de septiembre
  4. El alcalde de La Vila declara en el juzgado como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición
  5. Este fin de semana, La Vila Joiosa se llena de arte, música y sorpresas en la Vila Vella
  6. Un policía local de La Vila salva a un joven de morir ahogado en la playa Centro
  7. El PSOE acusa al alcalde de Benidorm de ocultar datos sobre la ‘incentivación hotelera’, apoyándose en un escrito del Síndic
  8. Expertos de Altea y otras seis ciudades europeas trabajan en un proyecto para unir las partes alta y baja del pueblo

El tiempo en Benidorm para hoy

El tiempo en Benidorm para hoy

El calor no se va de Alicante este sábado: cielos nubosos y noche tropical en la provincia

El calor no se va de Alicante este sábado: cielos nubosos y noche tropical en la provincia

Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas

Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas

Educación quiere combatir la falta de interés de los jóvenes por la política

Educación quiere combatir la falta de interés de los jóvenes por la política

Altea implanta un sistema inteligente que detecta el fuego forestal en cuestión de minutos

Altea implanta un sistema inteligente que detecta el fuego forestal en cuestión de minutos

Anémona, voluntariado en acción contra el cáncer en Benidorm

Anémona, voluntariado en acción contra el cáncer en Benidorm

Polop se prepara para vivir las Fiestas en honor a Sant Francesc 2025

Polop se prepara para vivir las Fiestas en honor a Sant Francesc 2025

TM Tower arranca su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros

TM Tower arranca su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros
Tracking Pixel Contents