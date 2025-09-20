El tiempo en Benidorm para hoy
El fin de semana arranca con estabilidad en la costa
Benidorm vivirá este sábado una jornada de cielos poco nubosos de principio a fin, lo que dejará un ambiente estable y propicio para disfrutar al aire libre. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas se mantendrán en valores muy parecidos a los de ayer, con mínimas de 21 ºC y máximas de 28 ºC.
La sensación térmica será ligeramente superior, alcanzando los 29 ºC en las horas centrales, aunque la brisa marina contribuirá a suavizar la jornada. A lo largo del día, los registros oscilarán entre los 27 ºC de la mañana, los 26 ºC del mediodía y los 23 ºC en las últimas horas.
El viento soplará flojo, con predominio de la componente este por la mañana en torno a 10 km/h, y quedará prácticamente en calma tanto a mediodía como por la noche.
De cara al domingo, la previsión apunta a un escenario estable sin cambios destacados, con temperaturas similares y un cielo que podría cubrirse parcialmente en algunos momentos e, incluso, traer precipitaciones.
- TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros
- Una británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
- El PSOE rechaza que el alcalde de Benidorm convierta a la ciudad en el refugio de Mazón con la cena de este 12 de septiembre
- El alcalde de La Vila declara en el juzgado como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición
- Este fin de semana, La Vila Joiosa se llena de arte, música y sorpresas en la Vila Vella
- Un policía local de La Vila salva a un joven de morir ahogado en la playa Centro
- El PSOE acusa al alcalde de Benidorm de ocultar datos sobre la ‘incentivación hotelera’, apoyándose en un escrito del Síndic
- Expertos de Altea y otras seis ciudades europeas trabajan en un proyecto para unir las partes alta y baja del pueblo