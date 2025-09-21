Altea corona a Iraya Molina y Noelia Romera como reinas mayor e infantil de sus fiestas patronales

La joven Iraya Molina Ivorra y la niña Noelia Romera Orozco fueron coronadas este sábado por la noche como reinas mayor e infantil de las fiestas de Altea en honor al Cristo del Sagrario en un multitudinario acto celebrado en el Palau d'Esports Vila d'Altea ante más de 2.500 personas, y en el que también se exaltaron a los cargos festeros de las fiestas de Moros y Cristianos, con los reyes Roberto Riera Roselló (Cora d'Algar) y Jesús García Gómez (Contrabandistes), y las alféreces infantiles Marina Moltó Orozco (Moros de Bèrnia) y Lola Gutiérrez Rubio (Conqueridors), como sus máximos exponentes. Por otro lado, este domingo por la mañana tuvo lugar la ofrenda de flores a la Virgen del Consuelo, patrona y alcaldesa honoraria de Altea.

Además de la coronación de las reinas y la exaltación de cargos festeros, también se presentaron los trajes que lucirán las filaes moras y cristianas durante las entradas de los días 27 y 29 de este mes, y se presentaron a las niñas y jóvenes que forman parte de las cortes de honor de las reinas de fiestas.

El acto del sábado inicia la recta final previa a las Fiestas Mayores de Altea que se celebrarán del 26 al 30 de septiembre, y es el más emblemático de las mismas. El Palau d’Esports vibró con la gente que llenaba sus gradas y la cancha preparada al efecto. Las ganas de fiesta se notaban en el ambiente, y la música con pasodobles y marchas moras y cristianas acompañaron a los protagonistas del acto a medida que se dirigían a la pasarela para crear al final un mosaico multicolor producto de las telas y armaduras de los trajes de las 19 filaes moras y cristianas.

Organizado por la Federació de Moros i Cristians Sant Blai con la colaboración de la comisión de fiestas patronales del Cristo del Sagrario, el acto estuvo presentado por un "fester" de cada filà que ostenta los reinados y las alferecías moros y cristianos: Carmen Orozco (Cora d'Algar), Pedro Cortés (Contrabandistes), Carlos Oliver (Moros de Bèrnia) y Cintia Llorens (Conqueridors).

Las clavariesas del Cristo, Raquel Laviós Ortiz y Mari Ángeles Ciudad Such, y la clavariesa de honor, Ángela Serrat Guarinos, dirigieron sendas palabras a los alteanos y los festeros agradeciendo la colaboración recibida todo este año que ha pasado desde que fueron elegidas como tales a finales de 2024 y destacaron su "amor al Cristo", la gran colaboración y el "trabajo bien hecho" por los miembros de la comisión de fiestas, el elogio a las reinas y damas de honor "que sois la luz, que con vuestra alegría, ilumina nuestras fiestas" y el deseo de que los alteanos y visitantes "dejéis de lado por unos días vuestra rutina y disfruteís plenamente de las fiestas".

Presentación de las cortes de honor y los trajes de las filaes

Tras la intervención las clavariesas fueron subiendo al escenario, acompañadas por padres, abuelo o hermanos, las dos damas de la Corte de Honor Infantil, Laura Diana Dupir y Saly Troure López, y las diez damas de la Corte Mayor de Honor (Malena Alvado Ibi, Nuria Alvado Morales, Micaela Bramucci, Blanca Cardona Escoda, Blanca González de Zárate Such, Laura Larragay Pérez, Érika León Marín, Maira Ripoll Ripoll, Anna Terol Cardona y María Tormo Morales) que recibieron la banda acreditativa y un ramo de flores de manos de las clavariesas

Después, los presentadores fueron desgranando la historia de las diecinueve filaes, nueve moras (Mitja Lluna, Moros Malvins, Moros Berebers, Moros d’Arsem, Companyia Sarraïns, Tuareg, Mascarats, Moros de Bèrnia y Cora d’Algar) y diez cristianas (Cristians de la Muralla, Cristians d’Altaia, Cristians de Carteia, Els Cebers, Creuats, Corsaris, Maseros, Templaris, Conqueridors y Contrabandistes) mientras llamaban a los representantes de las mismas que, ataviados con los trajes de gala que lucirán durante las fiestas, desfilaron por la pasarela hasta llenar poco a poco el escenario al que convirtieron en un mosaico multicolor de ropajes llamativos, máscaras, plumas, cascos, y banderas.

Acto seguido, el presidente de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai, Pedro Lloret Martí, señaló que "nuestras fiestas no son solo desfiles, pólvora y música, sino que sobre todo son convivencia, hermandad y tradición". Afirmó que la Fiesta es "heredera de una historia de siglos, y tenemos la responsabilidad de mantenerla viva para que continue con fuerza en el futuro". Y puso en valor "el comportamiento y el respeto que debemos de tener para que la Fiesta sea más grande sabiendo disfrutarla con civismo y responsabilidad".

Exaltación de cargos y coronación de las reinas

Posteriormente se exaltaron en el escenario a las abanderadas mora y cristiana de la Federació, Mónica Zaragozí Pascual (Mija Lluna) y Begoña Amaya Mena (Cristians de Carteia); los abanderados mora y cristiano, Ana Ortuño Martínez (Cora d'Algar) y Jesús Orozco Orozco (Contrabandistes); los embajadores mora y cristiana, Rosa María Ortuño (Cora d'Algar) y David Gómez Sánchez (Contrabandistes); las alféreces mora y cristiana, Marina Moltó Orozco (Moros de Bèrnia) y Lola Gutiérrez Rubio (Conqueridors); y los reyes moro y cristiano, Roberto Riera Roselló (Cora d'Algar) y Jesús García Gómez (Contrabandistes).

Acto seguido subieron las reinas de las fiestas, Iraya Molina Ivorra (mayor) y Noelia Romera Orozco (infantil), que también recibieron la banda acreditativa y un ramo de flores de manos de las clavariesas, para ser coronadas por sus predecesoras, las reinas de 2024 Carla Bru Domingo (mayor) y Àngels Ferrer (infantil).

El acto acabó con la entrega de los cetros a las reinas de fiestas por parte del alcalde Diego Zaragozí y la clavariesa de honor del Cristo, Ángela Serrat. Al igual que los reyes moro y cristiano recibieron del presidente de la Federació sus armas y bastones de mando.

Ofrenda de flores a la Virgen del Consuelo de Altea / Jose Jaime Alvado

Ofrenda de flores

Por otro lado, este domingo por la mañana tuvo lugar la ofrenda de flores a la Virgen del Consuelo, patrona y alcaldesa honoraria de Altea.

Al acto asistieron numerosos niños ataviados con trajes típicos, representantes de las comisiones festeras de Altea la Vella y las partidas alteanas, los cargos festeros de Moros y Cristianos, las reinas de fiestas de con sus damas de honor, las cofradías religiosas, la junta directiva de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai, y los miembros de la Corporación Municipal acompañados por la banda de la Sociedad Filarmónica Alteanense. La comitiva salió desde la plaza del Ayuntamiento recorriendo las calles del municipio hasta la iglesia parroquial en donde se celebró a las 12 del mediodía una misa cantada por el coro de la Sociedad Filarmónica Alteanense.