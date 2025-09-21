La espera para Urgencias en el Hospital Marina Baixa se sitúa en seis horas

Los tiempos de espera en Urgencias del Hospital Marina Baixa se han reducido desde el pasado mes de agosto en el que se marcaban más de 10 horas. Pero la situación deja de estar normalizada cuando la media actual para entrar en consulta es de seis horas, aún muy elevada. A ello se suman falta de personal y largos tiempos para ver a los especialistas médicos así como triajes que incumplen la normativa de Sanidad.

El índice ha disminuido un tanto debido a la bajada de presión poblacional que se ha reducido después del mes de agosto, pero la larga espera sigue siendo inusual y de gran presión para el personal sanitario.

Un problema que se ha convertido en estructural y que en el índice de espera en Urgencias se engloba en el 21,4% de otros centros sanitarios españoles con el promedio de entre 4 y 12 horas, según el Barómetro del Ministerio de Sanidad correspondiente a 2023.

Los pacientes que llegan al hospital esperan su primer turno en triaje – el procedimiento por el que se examina al enfermo para conocer su patología y su gravedad- donde no se están cumpliendo los tiempos ni los protocolos en su totalidad debido a que sólo hay dos personas de Enfermería.

Los tiempos de triaje que marca Sanidad no se están cumpliendo y son vitales para saber si el enfermo empeora

Según fuentes sindicales tampoco se ejecuta el programa de triaje que marca la Conselleria de Sanidad debido a esa masificación. Es el llamado triaje de Manchester que divide las pulseras que ponen a los enfermos en cinco colores. La más grave es la roja, de riesgo y atención inmediata; la naranja muy urgente y con atención en 10-15 minutos; el color amarillo es para urgente con un plazo de atención de 60 minutos; la pulsera verde informa de una urgencia normal, con un tiempo establecido en dos horas; y la azul corresponde a la no urgente con un tiempo de cuatro horas.

Las que se codifican como más graves necesitan -según las mismas fuentes- de una renovación del examen del estado del usuario para saber si ha empeorado o no. Esto no se está llevando a cabo, lo que puede derivar en una situación muy complicada. El triaje y retriaje es vital, según los enfermeros.

“Nos transmite una información muy valiosa, sobre todo en los casos graves o en aquellos que en poco tiempo pueden llegar a serlo”. Sirve para identificar a los pacientes con riesgo vital inmediato (emergencia).Y priorizar la asistencia en función del nivel urgencia-gravedad o asegurar la reevaluación continua de los pacientes en espera.

Veintidós enfermeros

A día de hoy hay 22 enfermeros menos en plantilla, una circunstancia que viene derivada por la falta de aspirantes en la bolsa de empleo que el colectivo achaca a la carencia de condiciones laborales idóneas. Muchos de ellos han emigrado a otros países o han encontrado trabajo en el sector privado.

Desde los sindicatos aseguran que se están negando días de libre disposición a los trabajadores. También que se utiliza a residentes de Enfermería para ejercer de enfermeros o enfermeras, con el consiguiente ahorro ya que los iniciados cobran poco mas de 1.100 euros mensuales y 2.500 los titulares.

La media para entrar en planta es ahora mismo entre 24 y 48 horas

Otra parte de las deficiencias vienen por la falta de camas que están llevando a los pacientes a esperar una media de entre 24 y 48 horas en observación para entrar en planta. Si al usuario no se le puede adjudicar una habitación se le traslada a la UPI (Unidad Polivalente de Ingresos) donde deberá quedarse hasta su reubicación. Y es que desde hace meses se hace una reforma en una de las partes de Medicina Interna debido a lo cual hay 34 camas menos.

Las personas que acuden al hospital se quejan muchas veces por estas esperas. Esta semana una de las mujeres con la que hablamos a las once de la mañana, a la que acaban de dar el alta, nos cuenta que llegó a las cuatro de la madrugada por unos mareos y que después de seis horas le atendieron. “Creo que es todo culpa de cómo se administra el centro; a los trabajadores no se les ve contentos”.

Otro matrimonio mayor, sentado en la sala de espera por una dolencia del marido dice que llevan tres horas esperando. Y la sala a mediodía sigue con todos sus asientos llenos de pacientes.

En Consultas Externas la presión es similar con fechas de meses para ser atendidos por primera vez por una especialista. En las principales demandadas como son Urología, es de 18 meses; Traumatología, 16; y Ginecología y Otorrinología, 9 meses.

Contratos precarios

Según las previsiones sólo se efectúa un 30% de sustituciones de especialistas de manera global en la segunda mitad de 2025. Si se divide por tramos, de junio a octubre sólo se cubren el 15% de los facultativos y en noviembre no habrá sustituciones, siempre según fuentes de los sindicatos médicos.

La falta de personal se deriva por la reducción de jornada por conciliación familiar; bajas médicas; excedencias; o cursos y congresos, los cuales repercuten en la sobrecarga de trabajo, pero también en la “calidad asistencial que se presta”.

Según una de las principales centrales sindicales de médicos, los contratos son precarios, las condiciones son extenuantes y todo ello agrava la falta de facultativos. “Los médicos no quieren trabajar con las condiciones que se ofrecen y hay cada vez una mayor fuga hacia la sanidad privada o al extranjero”.