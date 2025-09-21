El tiempo en Benidorm para hoy

El domingo en Benidorm llega con un ambiente más inestable, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Durante la mañana, el cielo permanecerá nuboso con lluvias débiles, lo que dejará una sensación más húmeda en la costa. En las horas centrales persistirá la nubosidad, aunque con menor riesgo de precipitaciones. Hacia la noche, se esperan únicamente intervalos nubosos, lo que permitirá un final de jornada más tranquilo.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 ºC de mínima y los 28 ºC de máxima, con una sensación térmica que alcanzará hasta los 31 ºC debido a la humedad. Según la Aemet, la probabilidad de lluvia será del 55 % por la mañana, bajará al 35 % al mediodía y apenas alcanzará el 10 % al final del día.

El viento también tendrá un papel destacado: soplará de suroeste con 15 km/h en las primeras horas, girará a noreste con 10 km/h a mediodía y se reforzará desde el norte con rachas de hasta 30 km/h al anochecer.

Benidorm vivirá así un domingo con un cielo cambiante, lluvias ocasionales y un ambiente más fresco por la influencia del viento, aunque sin perder del todo el carácter veraniego en la Costa Blanca.