Protestas de estudiantes de institutos de La Vila por las altas temperaturas en las aulas

“¡Tenemos calor!”, un grito que sonó unánime la mañana de este lunes en la concentración del IES Marina Baixa en La Vila, ante las condiciones que están sufriendo los estudiantes por las altas temperaturas sin que el aire acondicionado o unos simples ventiladores amortigüen el agobio. Mientras tanto ni dirección de centros ni administraciones solucionan un problema que se repite cada curso.

Algunos alumnos tuvieron que abandonar las aulas la pasada semana a causa de mareos producidos por el calor que se concentra en las aulas, según cuentan algunos de los participantes en la protesta del instituto vilero. Hace unos días fue el IES La Malladeta el centro que inició las concentraciones estudiantiles que por el mismo motivo demandaban una solución urgente.

Estudiar en condiciones

Amparo, una madre de un alumno, sostenía la responsabilidad del Ayuntamiento para dar solución a una circunstancia que deja a los estudiantes “sin capacidad para estudiar en condiciones”. En vista del revuelo, la redacción de INFORMACIÓN quiso ponerse en contacto con la dirección del centro para conocer la versión oficial, pero desde el departamento rechazaron hacer declaraciones al respecto.

El Grupo Municipal Socialista también demandó este lunes una inversión urgente en climatización y ventilación en los centros educativos “para evitar situaciones que en algunos casos llegan a ser extremas”.

El gobierno local popular echó balones fuera contestando a la oposición sobre su falta de gestión en este asunto cuando ellos ostentaron la mayoría de gobierno. Y la edil de Educación, Marisa Mingot, recordó que en los dos últimos años se ha invertido más de medio millón de euros en obras prioritarias y necesarias para los centros escolares además de actuaciones de mantenimiento importantes.

Sobre la instalación de climatización y ventilación volvió a culpar a los socialistas y traspasó la responsabilidad de estas actuaciones a la Conselleria de Educación, y no al Ayuntamiento.

30 alumnos a temperaturas asfixiantes

El estado de las aulas es mientras tanto insostenible con alumnos que llevan desde casa sus propios ventiladores, pero que son insuficientes para lugares que soportan una concentración humana de 30 alumnos y con temperaturas muy superiores a los 27 grados que marca la temperatura legal permitida por ley en estos espacios.

Uno de los chicos del IES Marina Baixa cuenta que varias personas han tenido que abandonar las clases a causa del malestar debido a la temperatura.

Otra de las estudiantes del IES Malladeta explica que los siete ventiladores con que cuentan son de hace siete años, pero que solo funcionan tres y no dejan que los enciendan porque les culpan de estropearlos. Así las cosas, para este próximo jueves el tercer instituto del municipio, el IES Marcos Zaragoza se suma al descontento y ha convocado una concentración a las 11:00 de la mañana.

Faltan más de 60 profesores

Los agobios por el calor son el síntoma más palpable de las circunstancias que viven los centros, pero tanto colegios como institutos sufren otros problemas más estructurales como son la falta de docentes al comienzo del curso.

Esta misma semana, y según la encuesta del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'ensenyament del País Valencià (STEPV)los centros de la comarca presentan un déficit de 60 profesores, una cifra representativa que sólo recoge un tercio del total donde el sindicato tiene respuesta por lo que la carencia será aún mayor.

Son seis los municipios de la comarca y 24 centros donde se registran estas faltas que también afectan a las educadoras y personal no docente.

Desde el propio sindicato de la enseñanza describen esta situación como “recortes encubiertos” de la Conselleria de Educación que sabe de antemano muchas de las bajas y vacantes que se van a producir y que ya han tramitado en julio.

“Es una forma de ahorrar presupuesto porque con una semana sin cubrir un puesto es mucho dinero en el total del cómputo de toda la Comunidad Valenciana”. A lo que se añade la repercusión que estas carencias tienen en la enseñanza final a los alumnos “porque el inicio del curso es fundamental”.