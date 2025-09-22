Altea abre al público el remodelado parque infantil del Passeig Sant Pere

El nuevo parque infantil del Passeig Sant Pere de Altea, ampliado para tener un uso más deportivo, ya se puede disfrutar en su totalidad desde este lunes, tras recepcionar el Ayuntamiento las obras dos meses más tarde de lo previsto en el pliego de condiciones, y después de solventar las discrepancias entre la empresa adjudicataria y el consistorio "en donde la mercantil consideraba que la obra estaba finalizada el pasado mes de julio, pero no se aceptaron por el Ayuntamiento porque detectamos aspectos que podían resultar peligrosos para los usuarios, sobre todo los niños", según ha señalado la concejala de Escena Urbana, Aurora Serrat, durante la visita al parque.

La edil ha afirmado que "en ningún momento cedimos a las 'presiones' de la empresa adjudicataria y preferimos que se mantuviera cerrado el parque este verano hasta subsanar las deficiencias detectadas por nuestros técnicos, porque siempre hemos priorizado la seguridad".

La concejala de Escena Urbana de Altea explica las características del remodelado parque infantil de Sant Pere. / D. C.

En la visita a las instalaciones, Aurora Serrat ha estado acompañada por el alcalde Diego Zaragozí y otros concejales del Equipo de Gobierno municipal. Serrat ha indicado que las obras han costado cerca de 350.000 euros "asumidos en su totalidad por el Ayuntamiento", y ha explicado que el parque "está diseñado como un espacio inclusivo y seguro para todas las edades. Hemos delimitado diferentes zonas de juegos, desde los cero años en adelante con el aumento progresivo en dificultad y edad recomendada. Además, hemos cuidado al máximo los materiales empleados para garantizar su comodidad, como los bancos fabricados con un material que no absorbe calor, lo que permite su uso en cualquier momento del día", ha apostillado.

Apertura parcial

La concejala ha recordado que en julio "se abrió parcialmente el parque coincidiendo con la celebración de la festividad de San Pedro y la Virgen del Carmen, pero solo el área deportiva con las zonas de calistenia y de gimnasia pasiva más la pista de básquet. Mientras que el área de juegos infantiles permaneció cerrada mientras no se subsanasen las deficiencias detectadas". Asimismo, Aurora Serrat ha resaltado que todos los accesos al parque "se han realizado desde el Paseo Sant Pere con el objetivo de aumentar la seguridad de los usuarios, en su mayoría niños".

Por otro lado, la edil de Escena Urbana ha señalado que este parque "responde a la creciente demanda ciudadana de contar con espacios de ocio saludable al aire libre, para lo cual se le ha dotado de infraestructuras deportivas y servicios para ofrecer más opciones de ocio y recreo para todas las edades que ayudan a tener hábitos de vida saludables en un entorno privilegiado como es estar frente al mar".

Finalmente, Aurora Serrat ha pedido que la ciudadanía "contribuya a mantener las instalaciones en condiciones de salubridad", y ha lanzado un ruego a los dueños de las mascotas "para que eviten que hagan sus necesidades, especialmente en las zonas de arena donde juegan los niños".