El Ayuntamiento de Benidorm aprueba más de seis millones en facturas sin el visto bueno de Intervención, al ser contratos caducados

El Área de Intervención del Ayuntamiento de Benidorm ha tenido que omitir su consentimiento al pago de 6.132.600 millones de euros al estar destinado a cuatro concesionarias, la mayoría con sus contratos caducados. El Grupo Municipal Socialista ha solicitado en el Pleno ordinario de este lunes la dimisión de la concejala de Hacienda, Aida García Mayor por esta cuestión y porque el Grupo Popular no ha aprobado aún los presupuestos municipales.

Cinco millones y medio para FCC

El PP ha tenido que asumir la obligación del pago de estas facturas para confirmar los servicios prestados por las adjudicatarias a pesar de no tener el visto bueno del interventor. El mayor montante es el que corresponde al pago de la concesionaria FCC, por un importe de cinco millones y medio de euros.

El contrato con la citada concesionaria lleva caducado desde el año 2018 y es el que se destina a la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos. El Consistorio renueva cada año la prórroga con la empresa a falta de un pliego de condiciones que sigue estancado en un primer momento por falta de acuerdo entre técnicos y otras áreas municipales.

Incrementos ingentes

Mientras tanto el servicio da muestras de una cobertura deficiente en el municipio a la par que se han dado incrementos ingentes en el coste del servicio, de un 23%, con un coste anual que llega casi a los 15 millones de euros.

El resto de facturación, medio millón de euros, está atribuido a las concesionarias de alumbrado público SICE y a la de limpieza de dependencias municipales OHL, y también a la de parques y jardines, ACTÚA, cuyo contrato sí se adjudicó hace unas semanas, pero de la que quedaban pendientes unos pagos.

Otro de los puntos relevantes del pleno ha sido la modificación presupuestaria, con un ajuste de 2,9 millones de euros para la amortización de deuda. La edil de Hacienda ha explicado que “la amortización anticipada de 19,5 millones de euros de deuda bancaria con cargo al superávit logrado en el año 2024, ha modificado los cuadros de amortización para este año, siendo necesario suplementar el presupuesto previsto para este fin de 2,9 millones de euros iniciales a 5,8 millones”. Al cierre del ejercicio, entre la amortización ordinaria y la anticipada el Ayuntamiento habrá liquidado más de 25,3 millones de euros de deuda bancaria.

Críticas del PSOE

Para lo que la edil era motivo de éxito ha tenido una lectura muy diferente por el concejal de PSOE Antonio Charco que ha criticado que el gobierno local haya dejado sin utilizar gran parte del remanente de Tesorería, unos 40 millones de euros, para destinarlos a amortizar deuda a causa de “su nefasta planificación y gestión”. “Son unos ineptos”, ha señalado.

Y se ha referido a la edil de Hacienda que ha sido incapaz de adjudicar las contratas caducadas y remarcaba que si en esta legislatura era incapaz de hacerlo “no puede seguir ni un minuto más como concejala de Contratación de este Ayuntamiento”.

Asimismo Charco ha preguntado en la sesión por la falta de presupuestos municipales a estas alturas del año, que siguen prorrogados, y si se contemplaba redactar unos nuevos para el 2026, cuestión que no contestó la responsable de Hacienda.