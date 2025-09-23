Altea duplica los espacios y el servicio de atención a los mayores

La gente mayor de Altea tendrá más servicios municipales de atención al añadirse el Centro Integral para mayores (CIM) como un lugar "que dé una mayor cobertura al duplicarse los espacios de atención y tramitación de servicios como el de atención domiciliaria (SAD), teleasistencia y dependencia, entre otros, para la Tercera Edad", según ha informado la concejala de Bienestar Social, Tercera Edad y Sanidad, Anna Lanuza, quien ha añadido que estos servicios "estarán coordinados por la trabajadora social encargada de esta área y coordinadora del Observatorio de Mayores, Amaia Madaleno".

La edil ha señalado que en el Centro Social "continuaremos con los talleres gratuitos para la gente mayor que en su primera edición han tenido una gran acogida". En este sentido, ha indicado que "ponemos nuevamente en marcha una serie de actividades como el taller de memoria, encuentros intergeneracionales, la participación en actos locales públicos, talleres de cocina, paseos saludables o cursos sobre nuevas tecnologías".

Anna Lanuza ha adelantado que a estas actividades "se sumarán otras nuevas puestas en marcha recientemente como ha sido la puesta en marcha de la Oficina del Mayor, la edición de la primera Revista del Mayor escrita por nuestra gente mayor o programas de radio realizados también por nuestros mayores, además de que se ha creado un equipo de petanca después de haber reacondicionado la pista que se encuentra en el jardín del Centro Social".

Lanuza ha enfatizado la importancia que tiene para el Departamento Municipal de Bienestar Social la gente mayor, afirmando que "son esenciales en nuestra sociedad, no solo por el papel fundamental que representa en muchas familias al convertirse en cuidadores o en las ayuda económica a sus hijos. Y por eso desde el minuto cero de la presente legislatura se ha puesto todo el empeño en ampliar todos los servicios y atenciones dirigidos a la Tercera Edad. En esa línea de trabajo vamos a seguir, pues ya se está viendo en la participación directísima que diariamente tiene el colectivo de la gente mayor con la concejalía".

Amplia variedad de actividades

Asimismo, la concejala ha destacado "el gran trabajo que se realiza desde Bienestar Social con la gente mayor. Se está trabajando muchísimo en ofrecer una amplia variedad de actividades y servicios para la Tercera Edad y queremos seguir ampliándolo, por eso la coordinadora del área de Tercera Edad, además de prestar servicio en el departamento de Bienestar Social, también estará presente en el CIM, dando una mayor cobertura y atención a los mayores. Con esto duplicamos los espacios de atención y tramitación de servicios como el SAD, teleasistencia y dependencia, entre otros para la tercera edad, ya que mucha gente preguntaba por estos servicios en las dependencias del CIM y con esta organización agilizamos trámites y duplicamos espacios de atención y servicio".

Sobre el SAD (Servicio de Atención a Domicilio), Lanuza ha indicado que "es el servicio que se hace mediante Servicios Sociales y una empresa que adjudicataria de acompañamiento y comida a casa, donde una mayoría de mujeres atienden todos los días algunas horas a las personas mayores en sus domicilios".

Por último, la concejala ha anunciado que "estamos en plena rehabilitación de la piscina del CIM, y con esto se sumará otro servicio para nuestra gente mayor y ciudadanía en general. De igual manera que estamos en plena tramitación para que en breve se publique la licitación de la cafetería del Centro Social para poder abrirla lo antes posible y volver a dar servicio al municipio prestando una especial atención a la gente mayor y creando actividades para ellas y ellos en la propia cafetería", ha concluido.