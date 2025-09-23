El Ayuntamiento de Benidorm oferta los nuevos campos de fútbol para que una empresa privada organice conciertos

Los nuevos campos de fútbol Hermanos Martínez Munuera se convertirán en unos meses en sede de conciertos multitudinarios que organizará una empresa privada. El PP saca a licitación este espacio con la intención ya recurrente en la excusa de distintos municipios que la celebración de eventos musicales tiene impacto económico en las ciudades y en sus tejidos productivos.

Veranos de cuatro años

El cierre de los campos para actividades deportivas se produciría de junio a septiembre por un total de cuatro años, desde el verano de 2026 al de 2029.

Esta ha sido la teoría que empleó el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, para informar de la licitación de los campos de fútbol que ahora denomina de “uso multifuncional”, una acepción de la que el Grupo Municipal Socialista se muestra en contra y que la sitúan en un intento de dotación de recursos municipales a empresas privadas para hacer negocio.

Intereses turísticos

Carrobles, sin embargo, defiende el hecho de reconversión porque los campos se quedan sin actividad durante la época estival y la contraprestación supone unos buenos ingresos económicos para el municipio, desde el alojamiento hasta el comercio, pasando por la restauración, el ocio y el transporte. También se refirió Carrobles a la promoción de Benidorm entre un “target” de público “muy interesante para nuestros intereses turísticos”.

La empresa tendrá que organizar como mínimo tres grandes conciertos de un total de 30.000 espectadores

El recinto puede albergar en la actualidad a 20.000 espectadores y el pliego de condiciones obliga a la empresa a organizar un mínimo de tres eventos masivos de entre 10.000 y 20.000 personas cada verano y un máximo de cinco; así como también un mínimo de tres y un máximo de cinco por debajo de los 10.000 asistentes.

La novedad en esta ocasión viene dada por el beneficio que obtendría el Ayuntamiento con un pago por la mercantil de una cuantía fija mínima de 0,50 euros por cada espectador. Según estos cálculos el beneficio mínimo para las arcas municipales rondarán un ingreso de 20.000 euros, cifra que podría multiplicarse hasta por tres o más en función del número de eventos, a los que se añadirá “el gasto que los asistentes realicen en la ciudad”, defendió el edil popular.

Qué ocurre con el Low

En este sentido, la portavoz socialista Cristina Escoda se ha mostrado muy directa cuando ha formulado que si el Gobierno local quiere hacer negocio con este espacio lo más adecuado sería que el Gobierno local lo gestionara de forma directa para sumar mayores beneficios que si lo destina a una empresa privada.“Si vas a privar a la ciudadanía de unas instalaciones públicas durante casi tres meses los próximos cuatro años, qué menos que obtener el máximo beneficio para invertirlo en la mejora de los servicios”.

El PSOE se cuestiona también el tratamiento que se les va a dar a festivales ya consolidados y que forman parte de la marca Benidorm como el Low Festival o el Reggaeton Beach Festival, en lo que denominan como un “auténtico mazazo” si llegan a desaparecer.