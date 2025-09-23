Benidorm en “modo copia”: incautan 3.000 artículos falsos en el Rincón de Loix
La Policía Local interviene en nueve tiendas con la ‘Operación Bangladesh’
La Policía Local de Benidorm ha intervenido más de 3.000 artículos falsificados en nueve establecimientos de la ciudad en el marco de la “Operación Bangladesh”, que se desarrolló este lunes y en la que participó un operativo formado por 12 agentes más los inspectores del área de Comercio del Ayuntamiento.
El operativo se desarrolló en la zona del Rincón de Loix, lugar donde se concentran numerosos establecimientos que se dedican a la venta de ropa y calzado. El área es objeto de atracción tanto para británicos como turistas de otras nacionalidades, incluidos españoles, que buscan gangas entre los productos que se ofrecen en estos comercios.
Delitos
Además de los 3.000 artículos incautados, en el procedimiento también se imputó a siete personas por delitos contra la propiedad industrial e intelectual.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha explicado que la operación desarrollada es el resultado de las inspecciones que realiza la Policía Local para luchar contra la venta de productos falsificados, “tarea en la que se han redoblado los esfuerzos”.
Infracciones laborales
De hecho, con anterioridad a la intervención de esta semana, en las inspecciones llevadas a cabo en los últimos meses por la Policía Local se saldaron con la incautación de más de 2.000 prendas deportivas falsificadas en un total de cinco locales.
Y se imputó a tres personas por delitos contra la propiedad industrial e intelectual a la vez que se abrieron actas de infracción en materia laboral y por carecer de licencia de apertura.
