¿Quién es el conseller que "torea" a la Policía Local de Benidorm?

El Sindicato de la Policía de Benidorm (SPPLB) ha tirado de ironía para denunciar la “desidia” de la Conselleria de Interior y de su titular Juan Carlos Valderrama. La sección sindical exige la aplicación de la normativa que permite a los agentes interinos portar armas de fuego, tal como ha establecido la última sentencia que el Tribunal Supremo ha dictado al respecto y que se aplica ya en otras comunidades autónomas.

Desde la FESEP que aglutina al SPPLB, su secretario autonómico, Francisco A. González, insta al citado departamento liderado por Valderrama a que se modifique de manera “inmediata” la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana. Este cambio permitiría suprimir la actual prohibición que tienen los policías interinos de portar armas de fuego.

Petición de hace tres años

El sindicato se muestra indignado, en una carta dirigida a Interior, por la “desidia” demostrada por su titular al que se llevan mandando peticiones sobre este asunto desde hace tres años.

Ahora, con la sentencia del Tribunal Supremo emitida y con objeto de formar jurisprudencia, “se reconoce el derecho del Ayuntamiento a que la Intervención de armas expida la guía de uso reglamentario para uso por un interino”, según explica González.

La reiteración de esta petición al organismo autónomo de Interior y la falta de aplicación de estas medidas ha llevado a la sección sindical policial a interpretar de manera irónica las actuaciones del conseller Juan Carlos Valderrama que consideran de “menosprecio” al cuerpo policial de Benidorm.

Y puntualizan que lo único que han podido comprobar son las “artes taurinas” que utiliza Valderrama para intentar “capotearnos” una y otra vez.

El conseller taurino

La metáfora a la que hacen mención desde el sindicato incide en la fama popular que acompaña al conseller desde que se mostró partidario de los festejos taurinos y que demostró con la inyección económica de su departamento con 120.000 euros en ayudas directas para divulgación, promoción y seguridad sobre festejos taurinos tradicionales y 30.000 más para edición de libros o programas en medios de comunicación sobre el mundo de la tauromaquia.

“Vagancia”

El SPPLB le recuerda al conseller que hay otras comunidades autónomas que ya han aplicado este cambio de normativa y considera de “vagancia” el que la Administración valenciana no lo efectúe cuando se trata de una sentencia emitida por el Tribunal Supremo. Todo ello provocaría dejar “tirados” a los interinos y causaría un perjuicio a los ciudadanos, según remarca el sindicato en su escrito.

También se muestran totalmente disconformes con la reciente aprobación del Plan de Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, donde consideran que se ha menospreciado a los policías locales de la Comunidad Valenciana al dejarles fuera.