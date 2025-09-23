Descubrir Benidorm con el nuevo mapa ilustrado de Arly Jones

El 700 aniversario de la fundación de Benidorm es buena excusa para dar salida a una primera edición de 1.500 ejemplares del plano ilustrado diseñado por el artista Arly Jones. Los ejemplares se distribuirán este jueves con motivo del Día Mundial del Turismo. El mapa recoge lugares emblemáticos e históricos de la localidad con datos curiosos e informativos y con un diseño que da continuidad a un interés por descubrir el lugar que visitamos o en el que vivimos.

Conocer Benidorm

Una espera de 700 años no es nada si nos centra en un mapa que informa a foráneos y moradores de historia, anécdotas y cultura a través de iconos que estimulan a conocer un poco más Benidorm. Y que sirve de enseña que identifica al ciudadano con su presente y pasado, de un lugar al que dio carta de población Bernat de Sarrià un 8 de mayo de 1325.

El plano reproduce la zona central del municipio desde la avenida Alfonso Puchades hasta la de Jaime I con la confluencia de las tres playas, Levante, Poniente y Mal Pas con un triángulo que cierra la Isla.

Treinta puntos de interés

En el anverso del plano se reflejan 30 puntos de diverso interés patrimonial o de otra índole, además de elementos visitables o zonas verdes. En la parte trasera se pueden observar singularidades del callejero con valor histórico o desconocidas para ciertos segmentos de la población.

En este sentido, el alcalde Toni Pérez que ha presentado el mapa junto al artista y la concejala de Patrimonio Histórico, Ana Pellicer, ha dado algunas pistas para suscitar interés por un elemento que pone también en valor la intrahistoria de Benidorm.

Objeto escondido en el parque

Pérez ponía de ejemplo saber quiénes eran Tomás o Emilio Ortuño, nombres que forman parte del callejero habitual; qué objeto hay sumergido en la fuente del Parque de Elche o la leyenda popular que acompaña a las dos rocas más icónicas que rodean El Castell, “El gos i la tortuga”.

El artista alicantino Arly Jones explicó la cohesión que fomenta este mapa que no sólo cumple una labor informativa y de guía para el turista, sino que su realización persigue la intención de que forme parte de una memoria gráfica de la ciudad de Benidorm, “creando un objeto también bello que puede ser enmarcado y con el que la sociedad, la ciudadanía, se puede identificar”.