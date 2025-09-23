Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada estará marcada por cielos despejados y lluvias a mediodía

Martes lluvioso y con descenso acusado de las temperaturas en la provincia

Martes lluvioso y con descenso acusado de las temperaturas en la provincia

O. Casado

O. Casado

El martes Benidorm tendrá el cielo despejado por la mañana pero puede que a mediodía se nuble y hayan lluvias débiles. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 24ºC.

Para el miércoles el día estará mas tranquilo con el cielo despejado y los termómetros ligeramente por debajo.

El tiempo en Alicante: el calor da un respiro y puede haber lluvias débiles

El tiempo en Benidorm para hoy

Protestas de estudiantes de institutos de La Vila por las altas temperaturas en las aulas

La mujer estrangulada en Benidorm había acogido a la detenida por el crimen cuatro días antes

Altea abre al público el remodelado parque infantil del Passeig Sant Pere

El Ayuntamiento de Benidorm aprueba, sin el visto bueno de Intervención, más de seis millones para pagar facturas de contratos caducados

Educación amplía a la concertada los auxiliares de conversación en inglés

El Gobierno central obliga a la Generalitat a anular la prohibición del uso de drones recreativos en los espacios naturales

