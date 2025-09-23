El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada estará marcada por cielos despejados y lluvias a mediodía
El martes Benidorm tendrá el cielo despejado por la mañana pero puede que a mediodía se nuble y hayan lluvias débiles. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 24ºC.
Para el miércoles el día estará mas tranquilo con el cielo despejado y los termómetros ligeramente por debajo.
