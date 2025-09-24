Arden tres coches en el barrio de Barberes Norte de La Vila por causas desconocidas
La Policía Local ha abierto una investigación para determinar el motivo del suceso
A la una de la madrugada del pasado martes un vehículo estacionado en el barrio de Barberes Norte de La Vila comenzó a arder y propagó el incendio a otros dos coches ubicados junto a él, lo que levantó una intensa y negra humareda en la zona.
Efectivos de la Policía Local acudieron a la emergencia así como una dotación del Parque Comarcal de Bomberos de la Marina Baixa que lograron sofocar las llamas.
Causas
La policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio y hasta el momento no han trascendido más datos en relación a si fue un hecho fortuito o provocado. Tampoco existe ninguna información aún por si algún ciudadano ha reclamado la propiedad de alguno de los vehículos.
Zona semiabandonada
La zona donde se produjo el suceso corresponde a un tramo urbano situado detrás de la avenida de Benidorm, un lugar deprimido rodeado de antiguas casas de campo, algunas abandonadas y otras con asentamientos irregulares pero también con viviendas alquiladas.
Estas casas lindan con un edificio de reciente construcción que, según los vecinos, mantiene la obra paralizada.
Algunos bancales completan un lugar donde se encontraban los coches siniestrados que no produjeron daños a las casas colindantes ni a vecinos en una hora tan avanzada de la noche. Según algunos testigos, los vehículos aún humeaban a las once de la mañana siguiente.
