El Ayuntamiento de Polop de la Marina debe 18.000 euros por horas extras a la Policía Local
El municipio sigue sin contar con servicio nocturno de policía, que el PSOE achaca al impago del tiempo adicional
La Policía Local de Polop vuelve a ser una de las menciones principales en la pasada sesión plenaria de la localidad en la que el PSOE puso al descubierto el impago de 18.000 euros a los agentes por horas extras, cuyo pago finalmente se aprobó. Desde el gobierno popular, el concejal de Seguridad Ciudadana, Sergio Pastor, afeó a la oposición que difundir la falta de servicio nocturno es un “llamamiento a la criminalidad”.
Las palabras del edil, con el que no pudo comunicar este diario, se engloban en una situación deficitaria en la Policía Local que no cuenta con turno de noche. A cualquier llamada ciudadana a la central, un contestador telefónico informa desde hace varias semanas que las urgencias se deben trasladar a comunicar con el número 112.
Tres meses de horas
El Grupo Municipal Socialista indagó en esta deficiencia y descubrió que el Ayuntamiento debe 18.000 euros a los agentes por realización de horas extraordinarias desde el pasado mes de junio hasta el actual de septiembre.
Para el grupo, este es el motivo de que la policía no cubra ya servicios nocturnos, un hecho que denunció hace unos días, tal como informó este diario. El concejal de Seguridad Ciudadana responsabilizó a los socialistas en la sesión plenaria de hacer un “llamamiento a la criminalidad” en el municipio al difundir que hay una falta de vigilancia.
Otros funcionarios
Además de este impago, el Consistorio debe también una cantidad sin especificar a otros funcionarios como los adscritos al departamento de Servicios Técnicos, según informa la oposición.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gabriel Fernández, se mostró contrario a la acusación que les hace responsables de llamar a cometer actos delictivos, mas al contrario sostenía que el deber es “alertar de una situación preocupante” y además “exigir soluciones que refuercen la seguridad ciudadana”.
Un grupo de vecinos de urbanizaciones polopinas ya acudió al Consistorio hace unos días para denunciar su desprotección ante actos vandálicos en sus zonas de residencia además de la okupación de una de las casas por personas conflictivas. Dicen sentirse abandonados ante cualquier amenaza de delincuentes y según pasan los días todo sigue igual sin vislumbrar ninguna solución, que debe venir de parte del Consistorio.
