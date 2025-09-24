Benidorm distingue a Jet2Holidays, Grupo Social ONCE, AVE y ABRECA en el Día Mundial del Turismo

El Ayuntamiento de Benidorm ha homenajeado a distintos grupos empresariales que han contribuido al crecimiento del sector turístico con la entrega de los Premios de Turismo. En esta ocasión las menciones han sido para el operador turístico Jet2Holidays, en categoría internacional; Grupo Social ONCE, en nacional; Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en el ámbito autonómico; y la asociación ABRECA, en la modalidad local.

Del mismo modo, se ha rendido homenaje al empresario local Vicente Climent Llorca, recientemente fallecido y que durante más de tres décadas estuvo al frente de la sala de fiestas “Benidorm Palace”.

Jet2Holidays fue el primero en recibir el galardón de manos del alcalde de Benidorm, Toni Pérez. Se trata del mayor operador de la Costa Blanca y desde hace una par de años también el más productivo en el Reino Unido.

En los 23 años que llevamos aquí hemos traído a esta tierra a siete millones de turistas británicos David Salafranca — Consejero de Jet2Holidays

Su consejero delegado, David Salafranca, agradeció el reconocimiento en una ciudad que ha pasado a ser “nuestra segunda casa”. En los 23 años que el operador trabaja en España ha traído a siete millones de británicos la mayoría de los cuales han pernoctado en Benidorm o la han visitado.

En su discurso, Salafranca destacó que “en 2024 fueron nuestros casi el 40 % de los 900.000 turistas británicos alojados en los hoteles de la región y el mismo año movimos 660.000 asientos en el aeropuerto de Alicante. Para 2025 el crecimiento se está situando en más del 11 % y ofrecemos casi 730.000 asientos, muy por encima de la media del mercado británico, que está en el 8,5 %”.

ONCE y accesibilidad

En el apartado nacional recogió el premio dirigido al Grupo Social ONCE su presidente, Miguel Carballeda. La entidad y el Ayuntamiento han colaborado en los últimos tiempos en programas que concurren la accesibilidad y la inclusión para personas discapacitadas a través de diversos programas y convenios concertados.

El presidente de la entidad trasladó como todas las iniciativas que se llevan a cabo “nos permiten ser dueños de nuestro futuro” y “ayudar a personas con discapacidad”. Asimismo, aseguró que en el grupo están acostumbrados a dar premios “pero nos gusta recibirlos”.

También desveló que el Sueldazo del Fin de Semana de este sábado está dedicado al Día Mundial del Turismo bajo el lema “Turismo Accesible para disfrutar en Igualdad”.

Cuidar o denostar el turismo

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, recibió el premio en su apartado autonómico, que el Ayuntamiento distingue en agradecimiento a la agrupación por celebrar en la ciudad desde hace 12 años las Jornadas de Turismo.

Esta convención se ha convertido en un foro de debate transversal sobre el papel del turismo en la Comunidad Valenciana y AVE quiso distinguir a Benidorm como epicentro del movimiento turístico para celebrar el citado evento. Boluda explicó que fue la pregunta de “por qué no se cuidaba más el turismo y por qué había parte de la sociedad que lo denostaba” lo que llevó a AVE a celebrar estas jornadas. Su emplazamiento fue defendido por el presidente de los empresarios valencianos en el hecho indiscutible de que “Benidorm es el buque insignia del turismo de la Comunidad Valenciana”.

Cuarenta años de bares

El premio local se ha dirigido este año a la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm y Comarca (ABRECA) que cumple 40 años de existencia, comandando un sector multitudinario en la ciudad y de la que forman parte no solo establecimientos nacionales sino también numerosos locales británicos.

Bajo la marca “Benidorm gastronómico”, la asociación dinamiza la ciudad con varios eventos anuales que atraen turistas y ofrecen un complemento de ocio a los visitantes a la vez que supone un resorte económico para los negocios.

Su presidente, Javier del Castillo, abundó en el aporte de su colectivo a la “calidad, innovación y la sostenibilidad, siempre con un firme compromiso hacia nuestra ciudad y hacia quien nos visita”. Y compartió el premio con vecinos y visitantes "que hacen posible que Benidorm sea lo que es, un destino único, diverso y en constante transformación”.

“Benidorm Palace”, icono de fiesta

La Mención Especial, ha sido para el recientemente fallecido Vicente Climent Llorca, empresario que estuvo al frente de la sala de fiestas “Benidorm Palace” durante más de tres décadas y que siempre fue un convencido del potencial turístico de la ciudad.

Su hijo, David Climent, recogió esta mención, incidiendo en cómo el “trabajo e ilusión” de su padre logró “poner el nombre de Benidorm Palace y de Benidorm en lo más alto del espectáculo a nivel mundial”, legado que continúan ahora su esposa e hijos.

El alcalde de Benidorm cerró el acto destacando al sector turístico como “motor económico, social y cultural. Y recordó que el sector genera “el 13 % del PIB, lo que le convierte en la primera actividad productiva del país, al tiempo que da empleo a más de tres millones de trabajadores”.

Pese al buen momento que atraviesa el turismo, el alcalde expresó que aún hay retos que lo limitan como “la falta de mano de obra especializada” y “la escasez de dotación alojativa en algunos de ellos”, o “la turismofobia, absurdamente alentada por quienes no entienden ni practican la realidad del fenómeno turístico”.

Premios SICTED

También puso el dedo en la llaga al referirse a la hipotética contribución de Benidorm al PIB turístico nacional si la ciudad estuviera bien conectada con el aeropuerto o si contara con la financiación justa que merece por su condición de municipio turístico.

Clausuró el acto celebrado en el salón de actos del Ayuntamiento la entrega de las distinciones SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) que promueve la Secretaría de Estado de Turismo y que reconocen el compromiso con la calidad y que en este 2025 han renovado 45 empresas y recursos turísticos de Benidorm.