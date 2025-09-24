El gobierno de Polop ultima la convocatoria de siete plazas fijas para reforzar la Policía Local

El alcalde de Polop de la Marina, José Luis Susmozas, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el grupo municipal socialista en torno al pago de horas extraordinarias de la Policía Local. El alcalde ha recalcado que los retrasos se deben a un cambio de procedimiento en los expedientes, tal y como explicó el secretario municipal en el pasado pleno.

Susmozas aclaraba que “la Policía Local ya ha cobrado y las horas extras de agosto se ingresarán en la próxima nómina, como siempre, a mes vencido”. Además, confirmaba que el resto del personal municipal también percibirá los pagos correspondientes en la nómina de septiembre.

En relación a la plantilla de la Policía Local, el alcalde ha destacado que “se está finalizando el proceso selectivo para la bolsa de la Policía Local con más de 250 inscritos”. Una bolsa que se ha convertido en un referente a nivel comarcal, ya que varios municipios cercanos han mostrado interés en adherirse. También subrayaba que ya se encuentra abierta la bolsa de la Comisión de Servicio, como paso complementario en la gestión de personal.

Por otro lado, Susmozas recordaba la herencia recibida en esta materia y apuntaba que “esto venía pasando en la legislatura anterior, cuando el portavoz socialista fue alcalde, por la noche se cerraba el retén de la Policía Local y el teléfono sonaba indefinidamente, sin un mensaje que indicase que no había servicio y pudiese remitir a los servicios de emergencias alternativos”.

Frente a esa situación, el actual equipo de gobierno está trabajando en el refuerzo de la Policía Local, con el procedimiento en marcha para la convocatoria de siete plazas fijas. No obstante, el alcalde señalaba que la principal dificultad está en la tasa de reposición, actualmente fijada en el 120%. “Para reponer seis agentes, deben jubilarse cinco”, manifestaba.

José Luis Susmozas ha concluido defendiendo que el actual gobierno de Polop “está centrado en garantizar la estabilidad laboral de los agentes, a la vez que se impulsa una mejora del servicio de seguridad con la construcción del nuevo retén y la instalación de más de 20 cámaras de videovigilancia”.