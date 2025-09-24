El templo del colesterol está en Benidorm (y también en Sax y Petrer): "Más guarro y más barato no lo he visto en la vida"

En plena fiebre de la comida XXL y de las combinaciones imposibles que arrasan en redes sociales, en Benidorm brilla en las redes sociales un establecimiento que parece hecho para poner a prueba la resistencia de arterias y endocrinos. Se llama Big Rum, tiene también locales en Sax y Petrer, y su producto estrella son unos donuts gigantes, artesanos y personalizables, que se han hecho virales gracias a vídeos como el del creador de contenido @zampi_news, un periodista y foodie con más de 167.000 seguidores en Instagram.

El influencer no dudó en bautizar su experiencia como "más guarro y más barato no lo he visto en la vida" y mostró cómo por 3,40 euros (más 0,70 euros por cada extra) puedes llevarte a casa una auténtica rueda de camión rellena y cubierta de cremas, Nutella, galletas o incluso Doritos, si la idea de un donut salado te seduce.

Entre el cielo y el infierno gastronómico

La receta de Big Rum tiene su punto fuerte en la masa esponjosa y hecha en obrador propio, aunque el propio Zampi reconoció que estaba "demasiado frita" para su gusto. Eso sí, el otro producto de la casa, los rollos de canela con crema de pistacho, se llevó un 10/10 en su reseña: tiernos, jugosos y sin necesidad de añadidos.

Un fenómeno que divide opiniones

Lo que empezó en Sax y luego se expandió a Petrer y Benidorm, ha desatado furor y polémica a partes iguales. Los comentarios en redes lo dicen todo:

Los hay entusiasmados : "Eso es de mi tamaño ideal”, "Están brutales", "Un cheatmeal perfecto".

: "Eso es de mi tamaño ideal”, "Están brutales", "Un cheatmeal perfecto". También abundan los detractores : "Más grande no significa más rico", "Demasiado aceitosos, parecen churros impregnados en aceite", "Esto fomenta la diabetes".

: "Más grande no significa más rico", "Demasiado aceitosos, parecen churros impregnados en aceite", "Esto fomenta la diabetes". Y no falta el humor: "Voy a montar al lado un surtidor de insulina, me forro”, "El médico: solo un donut a la semana. El donut:…", "Al volver con el Tram, en la primera curva tumbó".

El debate está servido: ¿innovación divertida o barbaridad gastronómica? Algunos critican que se use una masa artesana de calidad para cubrirla de "guarradas" que tapan su sabor, mientras otros lo defienden como un capricho asequible que "una vez al año no hace daño".

Más allá del escaparate

Big Rum no apuesta por la estética del local (austero y pensado sobre todo para llevar o pedir a domicilio), sino por la potencia visual de sus creaciones. Y en eso no falla: basta ver un donut coronado con galletas de los Simpson, Filipinos y Nutella derramándose para que el vídeo acumule miles de visitas.

En tiempos en que Instagram dicta lo que comemos, Big Rum ha encontrado su hueco: un templo del colesterol que, para bien o para mal, no deja a nadie indiferente.