El tiempo en Benidorm para hoy
Cielos variables con nubes altas al mediodía y ambiente suave en torno a los 24 grados
El otoño comienza a hacerse notar en Benidorm, aunque el microclima de la ciudad mantiene un ambiente agradable y estable. Este miércoles, la jornada arranca con cielos poco nubosos y temperaturas cómodas en torno a los 22 grados, perfectas para disfrutar de la playa o pasear por el paseo marítimo.
Con el paso de las horas aparecerán nubes altas que velarán el sol al mediodía, sin riesgo de lluvia, y con valores que rondarán los 21 grados. A última hora del día la nubosidad se hará más compacta, pero el termómetro seguirá suave, en torno a los 20 grados.
En conjunto, Benidorm vivirá un miércoles tranquilo, con máximas de 24 grados y mínimas de 18, lo que garantiza una noche más fresca y sin calor sofocante. Una jornada que confirma que el verano se despide y que el otoño empieza a hacerse un hueco en la Costa Blanca.
