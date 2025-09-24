La Vila impulsa un consejo para un municipio más inclusivo
El nuevo órgano reúne a instituciones y entidades locales en seis comisiones para construir un municipio más igualitario y accesible
El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha dado un paso más hacia la cohesión social con la creación del Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales, un espacio de participación que coordinará a asociaciones, profesionales y departamentos municipales para atender las necesidades de la ciudadanía.
El consejo contará con seis comisiones de trabajo mediante las que se confeccionarán diversos planes que recojan las condiciones de los diversos sectores de la ciudadanía vilera para impulsar recursos más acordes con una radiografía social más certera. La de Igualdad y Diversidad tiene como objetivo elaborar un Plan Municipal de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, inclusión de colectivos LGTBI y Delitos de Odio por razón de sexo.
Población vulnerable
La Comisión de Inclusión abordará asuntos relacionados con las personas migrantes y los sectores de la población vulnerables, producto de la desigualdad social y que quedan relegadas del denominado “ascensor social”, con el propósito puesto en su acceso al mundo laboral, formativo y de prestaciones sociales.
La Comisión de Diversidad Funcional y Salud Mental por su parte elaborará el Plan Municipal de prevención de Salud Mental y Diversidad Funcional y facilitará acceso a los recursos a la vez que estudia las necesidades de este sector de la población.
Prevención de adicciones
Un cuarto grupo, el dedicado a Infancia y Adolescencia acometerá el plan correspondiente con medidas relacionadas con la prevención de conductas adictivas y las relacionadas con la violencia en todas sus vertientes. Una Comisión de Mayores también se ocupará del estudio de la situación de este segmento poblacional y la Comisión de Accesibilidad trabajará de forma transversal la accesibilidad del municipio con el estudio y diagnóstico de las carencias en esta materia.
En conjunto el Consejo nace como un espacio de trabajo conjunto entre instituciones y sociedad civil. El alcalde, Marcos Zaragoza, destacó que “con esta iniciativa, la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad se une a la agenda urbana aprobada por el pleno del Ayuntamiento para aportar proyectos, programas y servicios que consigan un municipio más inclusivo”.
Un consejo transversal
La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, subrayó la importancia de la transversalidad por el hecho de que el consejo municipal permitirá contar con un órgano en el que todas las partes implicadas “trabajen conjuntamente para atender a las necesidades de la población”.
