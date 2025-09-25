Benidorm viaja a Lituania como finalista de los galardones ‘European Green Leaf’ 2027

La ciudad es una de las cuatro finalistas para este reconocimiento que otorga la Comisión Europea por trabajar en retos ambientales como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

En la reunión del Consejo Vecinal que preside el alcalde Toni Pérez, se ha hecho partícipe a este órgano como forma simbólica de reconocer a todos los ciudadanos de Benidorm implicados en estos retos “sin cuyo esfuerzo e implicación no serían posibles”.

Cuatro ciudades finalistas

Benidorm es una de las cuatro ciudades europeas que han sido seleccionadas como finalistas junto con Assen (Países Bajos), Saint-Quentin (Francia) y Siena (Italia), y cuya defensa se realizará la próxima semana en Lituania, donde se dará a conocer el nombre del ganador.

La mención, realizada para ciudades menores de 100.000 habitantes, ha puesto en valor en el caso de Benidorm la calidad del aire en su relación con el cambio climático; la gestión del agua que es de un 96,4% de eficiencia, según la concejala de Medio Ambiente, Mónica Gómez; y el hecho de que un 61% del territorio está protegido.

Asimismo, en el reconocimiento se considera la generación de ruido, que se ha reducido en los últimos años; y el camino hacia un municipio más sostenible, con espacios verdes y una economía circular proyectada hacia el reciclaje.

Calendario verde

Por otra parte, desde el Ayuntamiento se ha confeccionado un calendario verde o “Green calendar” que se añadirá si la ciudad es ganadora de este galardón y que está enfocado a mejorar la sostenibilidad ambiental durante los 12 meses del año 2027.

En el consejo se ha puesto de relieve que “desde distintos organismos internacionales estén destacando el trabajo que se ha realizado desde todas las áreas en los últimos años en materia de sostenibilidad y de medio ambiente, como ya ha ocurrido este año con el "Green Pioneer of Smart Tourism" y ahora, siendo finalistas de este ‘Green Leaf’”, explicó la concejala de Participación Ciudadana, Ana Pellicer.