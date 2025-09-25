Una monumental pelea en un hotel de Benidorm termina con dos mujeres detenidas por un alijo de éxtasis
La Policía Nacional acudió a un hotel de Benidorm por una discusión y acabó desmantelando un caso de tráfico de drogas
Lo que comenzó como una discusión subida de tono en un hotel de Benidorm acabó con varias detenciones y un hallazgo inesperado. El responsable del establecimiento alertó a la Policía Nacional ante el comportamiento de un grupo de personas que estaban protagonizando un altercado en las instalaciones.
Cuando los agentes llegaron al lugar, comprobaron que una de las mujeres intentaba ocultar una bolsa en una papelera. Dentro encontraron seis pastillas de éxtasis.
El hallazgo de la droga
Ante la posibilidad de que el grupo portara más sustancias, los policías registraron las pertenencias de los implicados. Fue entonces cuando hallaron otras 20 pastillas de éxtasis entre los efectos de otra de las mujeres. En total, se intervinieron 26 pastillas.
Las dos mujeres, de 44 y 48 años, fueron detenidas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.
Agresión a los agentes
La situación se complicó aún más cuando una de las detenidas se resistió al arresto. Según el comunicado policial, la mujer llegó a escupir y forcejear con violencia contra un agente, al que incluso intentó agredir. Por ello, también se le imputa un delito de atentado contra la autoridad.
El operativo policial no terminó ahí. Entre los acompañantes de las mujeres se encontraban dos varones, y uno de ellos estaba en situación irregular en España. Los agentes procedieron igualmente a su detención por infracción a la ley de extranjería.
Tras la práctica de las diligencias, las dos mujeres fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Benidorm, donde se determinarán las medidas judiciales correspondientes.
La intervención policial, que partió de un aviso rutinario por un altercado, terminó destapando un caso de tráfico de drogas en pleno centro turístico de la ciudad.
