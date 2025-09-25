El tiempo en Benidorm para hoy

El tiempo en Benidorm se mantiene estable pero con claros signos de cambio estacional. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada estará marcada por los cielos poco nubosos desde primera hora del día, que se mantendrán durante la tarde antes de dar paso a un ambiente despejado al anochecer.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 25 °C, un valor muy similar al registrado ayer, mientras que las mínimas descenderán hasta los 18 °C, consolidando noches más frescas que contrastan con las tropicales de principios de semana.

El viento soplará flojo de componente este durante la mañana y mediodía, con rachas de entre 10 y 15 km/h, para girar a noroeste al final de la jornada. Con este panorama, Benidorm mantiene su microclima característico: días templados que aún invitan al paseo marítimo y noches cada vez más suaves, reflejo del avance del otoño en la Costa Blanca.