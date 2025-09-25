Las tortugas bobas de Benidorm vuelven a su casa después de un año en el Oceanogràfic

Pocas veces unas tortugas han tenido un público tan entregado. Cientos de vecinos, turistas y escolares acudieron el miércoles por la mañana a la playa de Poniente a disfrutar de la suelta de nueve ejemplares nacidos hace un año en Benidorm y criados en el Oceanogràfic de Valencia.

Gritos de ilusión y aplausos de la concurrencia en la hora escasa que duró este acto en que estos reptiles tan simpáticos fueron puestos en una especie de línea de salida para redirigirles a su hogar, el Mediterráneo. Mientras tanto, cuidados continuamente con pulverizadores de agua por miembros del Oceanográfic y la empresa de Salvamento de Playas.

“Tortugas benidormeras”

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y otros ediles de la Corporación no se quisieron perder este acto en el que participaron activamente 120 alumnos de los colegios El Murtal, La Cala y Bautista Lledó, aleccionados por un monitor que les explicó los cuidados y la conservación de estos animales.

El alcalde también se mostró encantado con esta liberación de tortugas que denominó de “benidormeras” y cuya puesta de huevos en la arena de la bahía demuestra las condiciones óptimas de las aguas marinas y de las playas que “la madre de estas tortugas eligió hace un año para desovar”.

Sólo una de cada mil sobrevive cuando son de pequeño tamaño, sin embargo con la actual complexión lo logrará el 95%

Decenas de móviles levantados en el acto para no perderse el momento de unos ejemplares, convertidos en “estrellas”, que nacieron hace un año en la playa de Poniente y fueron trasladados al Oceanogràfic de Valencia donde desde su Fundación se ocupan de varias nidadas.

Ahora, transcurridos trece meses las tortugas se depositaron en la arena, ya con una complexión suficiente para su supervivencia, lejos del pequeño tamaño de cuando nacen que las hace objeto de los depredadores y sólo sobrevive una de cada mil.

Son animales marinos con memoria, una predisposición que se llama filopatria, que les hace volver la mayoría de las veces a donde nacieron al cabo de muchos años para depositar de nuevo sus huevos.

Así que se les espera en Benidorm de nuevo dentro de unas decenas de años.

Mediante el proyecto “Head Starting”, la Fundación Oceanogràfic “cría” a las tortugas para que sean viables en el momento de volver al mar, lo que les valida que un 95% de ellas sobrevivan.

La tortuga boba (caretta caretta) se considera como vulnerable en la lista de especies amenazadas.

Es de resaltar que en los últimos años han proliferado los anidamientos de esta especie en la costa española, debido fundamentalmente a las altas temperaturas de arena y agua, y a la capacidad de adaptación de la especie frente a escenarios de cambio global, según la Fundación.

Destinadas a la provincia de Alicante

Este hecho ha derivado en que las tortugas abandonen su lugar de depósito en Grecia, Turquía o Chipre, y se trasladen al Mediterráneo occidental, convirtiendo a esta zona en área de anidación emergente, lo que refuerza la importancia de los programas de conservación.

El fruto de estos cambios ha ocasionado que esta especie haya aumentado su presencia en la costa española con preferencia en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Dentro de nuestra Comunidad, es la provincia de Alicante la que cuenta con más anidamientos, con siete en total repartidos en Dénia (4), Elche (1), Benidorm (1), y El Campello (1).