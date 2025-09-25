La Vila licita las obras para mejorar el acceso al IES Marcos Zaragoza con casi 4 millones de euros

El Ayuntamiento de La Vila ha sacado a licitación las obras de urbanización que transformarán el acceso al IES Marcos Zaragoza, con un presupuesto base de 3,94 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La actuación incluye la prolongación de la avenida de Altea, la creación de un nuevo vial y una rotonda en la calle Cervantes, además de carriles bici, zonas verdes y mejoras en la accesibilidad.

El alcalde, Marcos Zaragoza, destacó que la intervención dará “una solución adecuada” a la movilidad de estudiantes, familias y usuarios del polideportivo José Calsita, y se ha diseñado también en previsión de la ampliación futura del instituto.

Ancho de 30 metros

El nuevo vial se ejecutará entre la línea de ferrocarril y el IES Marcos Zaragoza y el polideportivo. La actuación llegará hasta el cruce de un camino rural allí existente, en la zona posterior de uno de los campos de fútbol e incluye el trazado de la calle Ferrocarril hasta la entrada en el centro escolar.

La prolongación de la avenida de Altea tendrá un ancho de 30 metros y se crearán aceras de hasta 3,5 metros, con una calzada por sentido y aparcamiento. “Se añadirá un bulevar central con zona peatonal de hasta 4,80 metros de ancho con zonas verdes y un carril de 2,5 metros separado de la calzada”, explicó el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis.

Terminar con barreras arquitectónicas

La obra resolverá la barrera arquitectónica que supone pasar al IES Marcos Zaragoza a través de un paso inferior estrecho y de poco gálibo, por su altura, y que se reconvertirá en una plataforma única para ciclistas y peatones. Precisamente con el proyecto se pretende la mejora de la accesibilidad con la dotación de un carril bici que conectará también con otras redes viales como la del nuevo bulevar.

Más carriles bici

La pretensión del Ayuntamiento vilero es aumentar la dotación de carriles bici en los próximos meses, según señaló el alcalde de la localidad. En esta obra también se incluye la renovación del alumbrado público, la señalización horizontal y vertical, el mobiliario y la creación de zonas verdes donde se plantará nuevo arbolado y se crearán diversos parterres.