No era un "balconing": la detención de un turista violento en Benidorm se convierte en "fake new"
La red social X distribuye un vídeo de la detención de un agresivo turista que lesionó a varios policías y lo atribuye a un intento de balconing
El único que hizo “balconing” en el hotel Princesa de Benidorm fue el teléfono móvil del detenido. Si se le puede llamar así, porque el individuo en cuestión lanzó el aparato de su novia a la piscina a la que insultó de manera reiterada bajo los efectos del alcohol y, probablemente de otras drogas, según informa la Policía Nacional.
Insultos y bajada de pantalones
Una cuenta de la red social X, antes Twitter, atribuye a “balconing” el suceso que se centra en este turista extranjero de 44 años. La realidad viene aquí a romper la noticia falsa. Fue hace unas semanas cuando el hombre, que pasaba unos días en Benidorm, se puso violento y empezó a increpar a su pareja y al resto de clientes que se encontraban en la piscina del mencionado establecimiento hotelero.
No contento con ello, siguió vociferando y se bajó los pantalones enseñando sus partes íntimas, delante de menores, según resalta la Policía Nacional.
Los policías no se libran
Ante el requerimiento del recepcionista y los animadores a que depusiera su actitud y hacer caso omiso, éstos se pusieron en contacto con la Policía Nacional que acudió al lugar de los hechos con tres patrullas.
El turista reaccionó y se mostró muy agresivo con los agentes y al no querer acompañarles empezó un forcejeo de patadas, puñetazos y empujones de los que varios policías resultaron lesionados. Durante el traslado a Comisaría, por atentado a agente de la autoridad, el hombre siguió con golpes a ventanas y puertas del vehículo.
El “balconing” no ha llegado a Benidorm
De resultas del suceso, varios policías tuvieron que ser atendidos en un centro de salud.
La noticia falsa en X, sin embargo, tiene algunos comentarios que se asombran de que tres vehículos policiales fueran a detener a un individuo, pero los hechos demuestran que ni con seis agentes pudieron librarse de golpes y lesiones. Y no, el “balconing” no ha llegado a Benidorm, aunque alguna cuenta de X así lo quiera.
